Detenido en Ribeira (A Coruña) un hijo tras apuñalar a su padre y herirlo gravemente

Efectivos de la Policía Nacional de Ribeira, en A Coruña, han detenido a un hijo que apuñaló a primera de la tarde a su padre, un varón de mediana edad, en la localidad ribeirense.

La trifulca se inició en la parroquia de Carreira, a causa de un percance familiar sucedido años atrás.

El detenido hirió a su progenitor en diferentes partes del cuerpo, provocándole graves heridas. El incidente se inició dentro de la casa y finalizó en el exterior. A escasos metros fue encontrado también un cuchillo que, presuntamente, fue el empleado en la agresión.

Debido a ello, el agredido fue trasladado de urgencia por los servicios del 061 al hospital de referencia y se trata de estabilizar su situación tras perder una gran cantidad de sangre y caer desplomado en el asfalto.

En el operativo están participando, entre otros, efectivos de la Policía Científica.

La familia, a pesar de residir desde hace meses en el lugar, no son naturales de Vixian, el nucleo poblacional donde tuvieron lugar los hechos.