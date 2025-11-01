Detenido en Ribeira (A Coruña) un hijo tras apuñalar a su padre y herirlo gravemente
La causa es, según los primeros testimonios, una trifulca familiar procedente de un percance sucedido años atrás
Efectivos de la Policía Nacional de Ribeira, en A Coruña, han detenido a un hijo que apuñaló a primera de la tarde a su padre, un varón de mediana edad, en la localidad ribeirense.
La trifulca se inició en la parroquia de Carreira, a causa de un percance familiar sucedido años atrás.
El detenido hirió a su progenitor en diferentes partes del cuerpo, provocándole graves heridas. El incidente se inició dentro de la casa y finalizó en el exterior. A escasos metros fue encontrado también un cuchillo que, presuntamente, fue el empleado en la agresión.
Debido a ello, el agredido fue trasladado de urgencia por los servicios del 061 al hospital de referencia y se trata de estabilizar su situación tras perder una gran cantidad de sangre y caer desplomado en el asfalto.
En el operativo están participando, entre otros, efectivos de la Policía Científica.
La familia, a pesar de residir desde hace meses en el lugar, no son naturales de Vixian, el nucleo poblacional donde tuvieron lugar los hechos.