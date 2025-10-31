La Policía Nacional desmantela en Ribeira (A Coruña) un punto negro de tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desmantelado en Ribeira, en A Coruña, uno de los principales puntos de tráfico de drogas del Barbanza, en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de estupefacientes.

La intervención se enmarca en el operativo Rose II, desarrollado por agentes de la Comisaría de Ribeira con apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y los Guías Caninos de la Comisaría Provincial de A Coruña.

Durante los registros domiciliarios, los agentes incautaron 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína y 31.080 euros en efectivo, además de balanzas de precisión, útiles para el consumo y manipulación de drogas, sustancias de corte, armas simuladas y armas reales, entre ellas tres escopetas y una catana.

También se hallaron efectos de procedencia desconocida, como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica, así como cuadernos con anotaciones de compraventa de droga al por menor.

Según las investigaciones, el principal detenido utilizaba su vivienda familiar para la venta y el consumo de estupefacientes, mientras que el segundo arrestado colaboraba activamente en la distribución cuando el primero se ausentaba.

La vivienda funcionaba como punto de venta habitual de cocaína y heroína, abasteciendo a consumidores de Ribeira y de toda la comarca del Barbanza.

La operación Rose II se enmarca en los objetivos estratégicos de la Policía Nacional de reducir la oferta de drogas al consumidor y erradicar su tráfico y tenencia, mediante una actuación continuada contra los puntos de venta de droga en la provincia de A Coruña.

Tras la instrucción de las diligencias, los detenidos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.