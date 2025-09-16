Prisión sin fianza para los tres detenidos por el alijo de cocaína en A Pobra (A Coruña)

La titular del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), tras su pase a disposición judicial este martes.

Lo han hecho poco antes de las dos de la tarde en un furgón de la Policía Nacional, que venía escoltado por otro. En torno a dos horas después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que la jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Asimismo, ha apreciado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Los tres están investigados por tráfico de drogas de especial gravedad por la cantidad y los medios empleados.

El operativo

Los tres detenidos de nacionalidad colombiana fueron detenidos en el marco de un operativo en el que se localizó, entre el sábado y el domingo, la droga que, según fuentes consultadas por Europa Press, llegó a las costas gallegas en un narcosubmarino.

La detención de los tres se produjo en la tarde del sábado por parte de miembros de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal.

A continuación, fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira que, junto a agentes de la comisaría de Vigo, se ha hecho cargo del operativo, que está bajo secreto de las actuaciones.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que, en la madrugada del sábado, interceptaron la sustancia estupefaciente después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a mil los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y bajo secreto de sumario.