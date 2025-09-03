Despliegan las barreras anticontaminación en Ribeira (A Coruña) por el incendio del buque Awadi

Más de 24 horas lleva ardiendo el buque Awadi en el puerto coruñés de Ribeira, si bien este miércoles el fuego se ha dado por "controlado" y el buque está "estable". Para evitar la contaminación de la dársena, ya se han desplegado las barreras anticontaminación.

Según han confirmado fuentes autonómicas, desde este martes por la tarde no se detecta fuego, el incendio está controlado, pero continúa activo, por lo que se mantienen las tareas de enfriamiento, ahora desde puerto.

El barco se mantiene a flote y "estable" y continúan las tareas de achique de agua para mantener la flotabilidad, pero ahora a través de una empresa especializada en tratamiento de hidrocarburos.

Explican que esto se debe a que el agua que se achica ahora de la bodega contiene contaminación procedente de la maquinaria del propio barco.

Así, para evitar la contaminación de la dársena, se han extendido desde primera hora de este miércoles las barreras anticontaminación y material absorbente.

El puerto comercial continúa cerrado, pero avanzan que podría reabrirse a lo largo del día.