Arde un barco de pesca de arrastre en el puerto de Ribeira (A Coruña)

Un barco atracado en el puerto de Ribeira, con bandera mauritana, sufrió ayer un incendio que, a esta hora, aún no se encuentra extinguido en su totalidad. La causa del fuego fue, según los primeros indicios, una chispa de soldadura procedente de una serie de tareas de mantenimiento.

El suceso se inició en la sala de máquinas, sin lamentar daños personales y con tan solo afección material.

El aviso llegó al 112 Galicia hacia las 16:45, que movilizó de inmediato a Bomberos de Ribeira y Boiro, Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia, Portos de Galicia, GAEM de Ribeira, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Fue dado por un particular, que vio fuego y humo en la embarcación.

As dotacións de Bombeiros Ribeira e A D C Bombeiros Boiro continúan traballando na extinción do lume do barco incendiado no porto Concello de Ribeira. Seguimos! Xornada moi dura! pic.twitter.com/g64kO1SkRu — A.D.C.Bomberos Boiro (@BomberosBoiro) September 2, 2025

El barco, del sector de pesca de arrastre y bautizado como Awadi, tiene 50 metros de eslora y 12 de manga.

Debido a las circunstancias de ser un barco flotando, fue necesario achicar el agua que se utilizaba para extinguir el fuego, tratando de evitar que se hundiese.