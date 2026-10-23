El Concello de A Coruña sustituirá y cubrirá las escaleras mecánicas de Maestro Clavé y San Agustín tras sus continuas averías

El proyecto del Gobierno local de A Coruña para acabar con las averías recurrentes de las escaleras mecánicas de sus calles pasa por su sustitución por otras y por la instalación de elementos que las cubran.

La alcaldesa, Inés Rey, avanzó este viernes en una emisora de radio algún detalle del proyecto en el que trabaja su equipo, adelantado en agosto por Quincemil, especialmente pensado para evitar los constantes problemas que ocurren en las escaleras de San Agustín y Maestro Clavé.

Sin apuntar costes ni plazos, Rey dijo que el proyecto implantará un "nuevo mecanismo con seguridad" para el funcionamiento de las escaleras. Admitió que aunque se pueden "parchear", los problemas habituales ("podrido de la lluvia y suciedad") deben abordarse con una solución "desde cero".

El plan consistirá en aplicar en San Agustín y Maestro Clavé una instalación similar a la de las escaleras mecánicas que unen las calles Adelaida Muro y Ángel Rebollo en Monte Alto, donde una cubierta impide que entre agua y suciedad en el mecanismo.

Rey aprovechó el anuncio de este proyecto para señalar que las escaleras problemáticas se instalaron cuando gobernaba otro partido en A Coruña, el PP. "En su momento se gastó un millón de euros sin prever la lluvia y que se filtrase la suciedad. Ahora, yo y mi gobierno seremos los que tengamos que arreglar estas desfeitas", comentó.

El mecanismo de las escaleras de Adelaida Muro se ha detenido en alguna ocasión, como a los pocos días de estrenarse en octubre del año pasado, pero estos problemas han sido mucho menos frecuentes que en San Agustín, donde la instalación lleva meses parada, y en Maestro Clavé, donde cuando vuelven a funcionar no tardan en detenerse, según protestan los vecinos.