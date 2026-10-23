La Policía rompe el cristal de un coche que circulaba en sentido contrario en A Coruña para auxiliar al conductor

Un hombre que circulaba en sentido contrario por la calle Maestranza de A Coruña este jueves por la tarde obligó a movilizar a varios agentes de la Policía Local, que tuvieron que romper el cristal de la puerta del copiloto para acceder al vehículo después de que el conductor no respondiese a sus indicaciones.

Todo ocurrió cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar para tratar de mediar con el hombre, que permanecía dentro del coche sin reaccionar a las señales que le hacían desde el exterior. Al comprobar que no respondía, los policías decidieron romper la ventanilla para poder acceder al interior.

Una vez abierto el vehículo, los agentes solicitaron una ambulancia al comprobar que el hombre seguía sin reaccionar. Finalmente, tuvieron que sacarlo en brazos del coche.

La situación causó bastante revuelo en la zona, en dirección a la Hípica, ya que el vehículo ocupaba toda la calzada en sentido contrario, impidiendo el paso de los coches que circulaban correctamente por la vía. Entre ellos había varios autobuses, que tuvieron que esperar hasta que los agentes consiguieron resolver la situación.

Por el momento, se desconoce el estado de salud del conductor y qué le ocurrió exactamente. Algunos testigos que presenciaron lo sucedido apuntaban a que el hombre podría tener problemas de salud mental, aunque no ha trascendido ninguna información que permita confirmar esta circunstancia.