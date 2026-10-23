Comienza el montaje del árbol de navidad de A Coruña, en mitad de la plaza de María Pita

Continúan los trabajos para convertir María Pita en el epicentro de la Navidad coruñesa. En la tarde de este viernes, los operarios comenzaban a colocar el "esqueleto" de lo que será el gran árbol del mercado navideño.

Se ubica en el centro de la plaza y ya se percibe por su circunferencia que, como explicaba hace unas semanas la alcaldesa, Inés Rey, es un "árbol muy grande". Aunque todavía no han desvelado los metros exactos de envergadura, se prevé que ronde entre los 12 y los 15 metros.

Y es que, tal y como publicaba Quincemil el pasado junio, el árbol de Navidad que va a decorar la plaza ha costado más de 34.000€, siendo el elemento más caro que se va a colocar este año. Además, en la documentación técnica se detallaba que el árbol debía responder a una estética navideña tradicional. Contará con más de 9.000 puntos de luz y elementos ornamentales en gamas de dorado, rojo y verde.

También han llegado ya a María Pita varias figuras navideñas, como galletas de jengibre, que todo apunta adornarán la zona infantil de la plaza. Y es que, el mercado, como anunciaba ya el Concello hace semanas el mercado estará dividido en tres zonas diferenciadas: una primera con seis casetas a disposición de hosteleros coruñeses, de manera gratuita, una segunda con palco de la música para los espectáculos festivos y una tercera, centrada en los más pequeños y las familias. En esta zona infantil habrá un carrusel, un tren polar y un "Jardín de Navidad".

El mercado de Navidad mantendrá la tradicional casa de Papá Noel y, como novedad, instalará un punto para hacerse selfies y poder "llevarse un recuerdo de las fiestas" explicaba Inés Rey hace cosa de dos semanas cuando avanzaba cómo sería la nueva "Praza do Nadal".