Bolaños afirma que su Ministerio envió la documentación de la 'ley de nietos' a la Oficina del Censo Electoral

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que su departamento ya ha aportado a la Oficina del Censo Electoral la documentación que ahora requiere el Tribunal Supremo en relación a la conocida como 'ley de nietos'. Lo ha hecho esta mañana en un acto en A Coruña, donde el ministro clausura el Datafórum, un congreso sobre datos y justicia.

El propio alto tribunal ha dado desde este viernes cinco días a este ministerio y al de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, para que presenten la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas a través de esta normativa. Todas ellas no podrán votar en las próximas elecciones a no ser que los consulados confirmen que cumplen la Ley de Memoria Democrática.

Preguntado sobre el requerimiento, Bolaños ha subrayado que "llevamos trabajando semanas, desde las primeras decisiones del Supremo, haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos".

En lo que compete a su cartera, el ministro ha asegurado que el registro civil digitalizado se aportó el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral.

"Por cierto, la aportamos el mismo día que nos la pidió la Oficina del Censo Electoral", ha añadido, señalando que "estaremos encantados de facilitarle esa misma documentación al Tribunal Supremo".

Respecto al ministerio de Asuntos Exteriores, Bolaños ha declarado que tiene constancia de que "cuando se adoptó la primera decisión por parte del Supremo mandaron instrucciones claras y precisas a todos los consulados de nuestro país para que facilitaran los nombres que nos está pidiendo" y que con el nuevo auto "se reiterarán esas instrucciones" para así cumplir el plazo marcado.

Bolaños ha insistido en esta misma línea en que "ya se han dado directrices claras a los cónsules de cómo hacer ese trabajo en tiempo récord, porque es un trabajo muy laborioso que hay que hacer manualmente en los consulados" y cumplir así con el plazo del Supremo.

Requerimiento del Supremo

En su comunicado, el alto tribunal ha especificado que, de no recibir la lista, los ministros podrán ser sancionados con multas reiteradas de unos mil euros y que la Sala podría deducir testimonio contra ellos para que se les exija la responsabilidad penal.

Este requerimiento considera que por el momento el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias y eficaces para subsanar las irregularidades de la 'ley de nietos' a tiempo para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según los datos aportados por el Ejecutivo central, el número de personas inscritas en el censo de residentes en el extranjero y afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto asciende a 163.020. De este total, solamente aquellos que entren en la 'ley de nietos' cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática, podrían emitir su voto el próximo 29N.

Para ello, deberán contar previamente con una certificación acreditativa otorgada por los consulados que permitirá diferenciar a quién ha sido nacionalizado por la Ley de Memoria Democrática y a quién lo ha hecho en aplicación de una Instrucción del Ministerio de Justicia.

Por el momento solo constan como emitidos 91 certificados.

En su resolución, el Supremo mantiene que es "absolutamente necesario" que el Gobierno remita tanto a la Sala, como a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral este listado nominal.