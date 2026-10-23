La reforma de Alfonso Molina, en A Coruña, da un paso más: adjudicadas por 5,3 millones las obras de integración ambiental

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para la integración ambiental de la Avenida Alfonso Molina (AC-11), en la provincia de A Coruña. El anuncio de la adjudicación ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).

La actuación, con orientación norte/sur, se inicia en la intersección de la citada avenida con la carretera AC-10, denominada Avenida San Cristóbal, y finaliza en el enlace con la autopista AP-9, a lo largo de unos 1.400 metros aproximadamente.

Las obras incluyen sendas peatonales y ciclistas, que discurren paralelas al tronco de la avenida en ambas márgenes, conectando con los accesos peatonales próximos a las paradas de autobuses y junto a las pasarelas existentes, asegurando así la permeabilidad transversal a lo largo de todo el tramo.

Se incluye también una pasarela de uso peatonal y ciclista en el enlace de Pocomaco/Matogrande. Dicha pasarela habilitará la continuidad entre dos sendas proyectadas junto a la calzada derecha de la Avenida, resolviendo la intersección del itinerario peatonal sobre la Avenida García Sabell. La pasarela cuenta además con dos rampas de acceso.

Adicionalmente, se procederá a la integración paisajística del entorno, generando o mejorando, en su caso, las zonas verdes anexas a dichas sendas, y en general, a toda la avenida.

Así, mediante esta actuación, se conseguirá realizar una integración total entre los diferentes entes que conviven en el entorno de la avenida (vehículos, peatones y ciclistas), con adecuadas condiciones de seguridad vial y garantizando la permeabilidad transversal entre ambos márgenes de la vía.

Recreación de Alfonso Molina tras las obras Ministerio de Transporte

Otras actuaciones

Estas obras de integración ambiental complementan a las obras de remodelación de esta Avenida, que actualmente se encuentran en ejecución, y que cuentan con un presupuesto vigente de 18,3 millones de euros (IVA incluido). Su principal objetivo es la mejora de la funcionalidad, capacidad y la seguridad vial de la avenida.

Por otro lado, el Ministerio también ha llevado a cabo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ejecución de la pasarela peatonal entre los barrios de Pedralonga y Palavea sobre la AC-11 que se encuentra en servicio desde febrero de 2024.