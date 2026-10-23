Recreación de Alfonso Molina tras las obras

Recreación de Alfonso Molina tras las obras Ministerio de Transportes

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La reforma de Alfonso Molina, en A Coruña, da un paso más: adjudicadas por 5,3 millones las obras de integración ambiental

Las actuaciones, que se suman a las que se están ejecutando en la vía, afectarán a unos 1.400 metros entre la Avenida de San Cristóbal y el enlace con la AP-9

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para la integración ambiental de la Avenida Alfonso Molina (AC-11), en la provincia de A Coruña. El anuncio de la adjudicación ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).

Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña.

La actuación, con orientación norte/sur, se inicia en la intersección de la citada avenida con la carretera AC-10, denominada Avenida San Cristóbal, y finaliza en el enlace con la autopista AP-9, a lo largo de unos 1.400 metros aproximadamente.

Las obras incluyen sendas peatonales y ciclistas, que discurren paralelas al tronco de la avenida en ambas márgenes, conectando con los accesos peatonales próximos a las paradas de autobuses y junto a las pasarelas existentes, asegurando así la permeabilidad transversal a lo largo de todo el tramo.

Se incluye también una pasarela de uso peatonal y ciclista en el enlace de Pocomaco/Matogrande. Dicha pasarela habilitará la continuidad entre dos sendas proyectadas junto a la calzada derecha de la Avenida, resolviendo la intersección del itinerario peatonal sobre la Avenida García Sabell. La pasarela cuenta además con dos rampas de acceso.

Adicionalmente, se procederá a la integración paisajística del entorno, generando o mejorando, en su caso, las zonas verdes anexas a dichas sendas, y en general, a toda la avenida.

Así, mediante esta actuación, se conseguirá realizar una integración total entre los diferentes entes que conviven en el entorno de la avenida (vehículos, peatones y ciclistas), con adecuadas condiciones de seguridad vial y garantizando la permeabilidad transversal entre ambos márgenes de la vía.

Recreación de Alfonso Molina tras las obras

Recreación de Alfonso Molina tras las obras Ministerio de Transporte

Otras actuaciones

Estas obras de integración ambiental complementan a las obras de remodelación de esta Avenida, que actualmente se encuentran en ejecución, y que cuentan con un presupuesto vigente de 18,3 millones de euros (IVA incluido). Su principal objetivo es la mejora de la funcionalidad, capacidad y la seguridad vial de la avenida.

Por otro lado, el Ministerio también ha llevado a cabo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ejecución de la pasarela peatonal entre los barrios de Pedralonga y Palavea sobre la AC-11 que se encuentra en servicio desde febrero de 2024.