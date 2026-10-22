El tejado de una caseta del mercado de Navidad de A Coruña se viene abajo con el primer temporal de otoño Quincemil

El tejado de una caseta del mercado de Navidad de A Coruña se viene abajo con el primer temporal de otoño

Las casetas del mercado de Navidad de A Coruña no han superado el primer temporal de otoño de este año. El tejado de una de ellas se vino abajo con las primeras rachas de viento de la alerta naranja que azota a la ciudad herculina.

La alerta, que comenzó a las 18:00 horas de este jueves, no tardó en hacer efecto en la ciudad. Las rachas de viento, que alcanzaron los 80 km/h, provocaron daños en las estructuras de madera que se están preparando en la plaza de María Pita para las próximas fiestas navideñas.

Los bomberos tuvieron que desplazarse hasta el lugar esta noche para apuntalar algunas de las tablas de madera que conforman el techo de las casetas y asegurar las piezas que habían quedado sueltas.

Todavía hay tiempo para reforzar estas estructuras. Hace apenas dos semanas, el Concello de A Coruña anunciaba cómo será la "Praza do Nadal" de este año, con cinco casetas destinadas a la hostelería local y una sexta para fines benéficos. Entre los negocios que pasarán por ellas están algunos clásicos de la ciudad, como Habaziro, Qkinhas o El Almacén, entre otros establecimientos que se irán turnando durante las Navidades.

Tras las críticas al mercado navideño del año pasado, que acabó siendo un fiasco, este año la apuesta parece más ambiciosa. La plaza se dividirá en tres espacios: una zona de mercado, un área infantil y un palco para actuaciones musicales.

Precisamente por la organización anticipada que requiere este montaje, la alcaldesa anunció que los trabajos comenzarían ya en octubre para que todo estuviese listo de cara a la apertura, prevista para la primera semana de diciembre.

Por suerte, todavía hay margen para reforzar las casetas y evitar que incidentes como este se repitan en plena Navidad. Mientras tanto, los bomberos trabajaron esta noche para asegurar las tablas sueltas y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.