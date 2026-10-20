Rey acusa a la Xunta de "deslealtad" por no informar de la apertura de la estación de autobuses de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha acusado a la Xunta de Galicia de no actuar "con la debida lealtad" a la hora de anunciar la fecha de apertura de la nueva terminal de autobuses en la nueva Estación Intermodal, prevista para el próximo martes, 3 de noviembre.

"Es complicado que esté todo a punto cuando no se actúa con la debida lealtad. Y yo, la verdad, no estoy en un momento en el que me apetezca mucho discutir ni polemizar, pero comprenderán que es complicado no hacerlo en este caso", señaló la alcaldesa, preguntada en rueda de prensa esta mañana sobre si está todo a punto para la inminente apertura.

Por lo que critica la forma de actuar del Gobierno gallego: "La Xunta decide unilateralmente anunciar que el 3 de noviembre abre la estación de autobuses. No sé si por darle a Adif así de medio lado o por qué, pero nosotros nos enteramos ayer, al mismo tiempo que los vecinos que estaban allí reunidos con la Xunta de Galicia y que la prensa, de las rutas, de los itinerarios, porque después de llamar por teléfono y de decir: 'Amigos, así las cosas no se hacen', pues enviaron eso por el registro".

En este sentido, la regidora señaló que desde su Gobierno municipal tenían planeado un plan de movilidad para coordinar las rutas de transporte de viajeros por carretera cuando abriese la nueva estación.

"Yo lo que pido es un mínimo de lealtad. Sí que hubo reuniones y contactos, pero nosotros nos enteramos a la vez que la prensa y porque llamamos. Las cosas no se hacen así, hay que hacerlas con un mínimo de lealtad institucional y de trabajar en conjunto", indicó.

Rey considera necesario un plan de movilidad efectivo: "No sé qué ganamos así, porque hay que planificar, hay que hacer un plan de movilidad, hay que tener en cuenta que en esa zona aún hay obras, que la estación de tren aún no está abierta y, por tanto, creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y evitar problemas que, al final, los ciudadanos lo que quieren es que se les resuelvan los problemas y no encontrarse de repente con cambios de rutas, atascos intermitentes y con cosas que, de tenerlas previstas antes, no se darían. Y así es difícil trabajar. No es imposible, pero complicado".

Asimismo, preguntada por las modificaciones necesarias para la reorganización de los cinco corredores de entrada y salida a la ciudad, la alcaldesa volvió a insistir en la falta de transparencia por parte de la Xunta. "Teniendo en cuenta que nos enteramos ayer, por registro, de las nuevas rutas, aún no nos ha dado tiempo a comentar nada de esto", concluyó.

Lorenzo critica que los accesos no estén listos meses después del fin de la obra de la estación

Sobre este tema también se pronunció esta misma mañana el candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo.

Ante los medios de comunicación, el popular criticó que la alcaldesa tache de "vergüenza y desfachatez" el anuncio de la apertura de la estación de autobuses porque "lo que es una desfachatez es que, sabiendo que hace 10 meses que se finalizó la estación de autobuses, no ha tomado las medidas necesarias para que los alrededores y los accesos a día de hoy estén preparados".

"La única administración que ha cumplido con la intermodal en plazo y forma ha sido la Xunta de Galicia", sostuvo Lorenzo. Mientras que el Gobierno gallego se encargó de la estación de autobuses, ADIF lo hace de la de trenes y el Concello de las actuaciones en el entorno de la intermodal.

Para Lorenzo, esto es muestra de un gobierno local "en funciones" que, además de problemas de movilidad, tiene también problemas de vivienda, limpieza y seguridad.