El PP se opone a la retirada de una calle dedicada a un alcalde franquista porque "hizo muchas cosas por A Coruña"

A Coruña dedicará la hasta ahora calle Alcalde Sanjurjo de Carricarte, regidor de la ciudad en época franquista, a Os Diplomáticos de Monte Alto. El cambio se aprobó este lunes por parte de la Comisión de Honores y Distinciones del Concello, con la negativa del PP a esta modificación. Este martes, su portavoz y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, defendió la posición de los populares aludiendo a que Sanjurjo de Carricarte "hizo muchas cosas por la ciudad".

Preguntado por los medios de comunicación, Lorenzo mantuvo que "no encuentro razón para que se le quite una calle a un alcalde de La Coruña que, es verdad, estuvo en el franquismo porque fue la época que le tocó, pero que hizo muchas cosas por la ciudad".

Pese a que reconoce que Os Diplomáticos de Monte Alto merecen una calle en la ciudad, el popular reiteró que no hay motivos para quitarle honores al alcalde, que estuvo al frente de María Pita entre 1963 y 1965.

Sobre la posición del PP también se pronunció la alcaldesa, Inés Rey, esta mañana.

"No destaca el Partido Popular por su defensa de la memoria democrática y por la recuperación de los de la memoria de aquellos que fueron represaliados por la dictadura", declaró.

A esto añadió su enhorabuena a Os Diplomáticos "especialmente a uno de sus fundadores, Rómulo Sanjurjo, que sé que ayer estaba especialmente emocionado con esta noticia".

Además de la retirada del nombre del alcalde franquista, la nueva nomenclatura, tal y como recoge el informe municipal, quiere homenajear a uno de los principales referentes del movimiento bravú; un grupo que contribuyó a la modernización de la música gallega, a la normalización del uso de la lengua y a la proyección de una identidad cultural contemporánea, abierta e integradora.