Un hombre de 36 años resulta herido en un atropello en Agrela, en A Coruña

Un hombre de 36 años ha resultado herido leve tras sufrir un atropello esta mañana en la calle Isaac Peral, en la zona de Agrela. El accidente tuvo lugar hacia las 08:55 horas de esta misma mañana, a la altura del tanatorio.

El suceso se produjo cuando una conductora, que circulaba por esta calle, perdió el control de su vehículo saliéndose de la vía e impactando contra otros dos turismos que estaban estacionados.

Junto a uno de ellos se encontraba su propietario, el hombre de 36 años que también recibió el impacto del choque sufriendo heridas en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos del 061 que atendieron al herido y lo trasladaron posteriormente al CHUAC.