La DANA afecta al tráfico del Aeropuerto de A Coruña: dos vuelos de Barcelona y Madrid cancelados

El aeropuerto de Alvedro registró este lunes, 19 de octubre, dos cancelaciones que afectaron a las últimas conexiones de la jornada con Barcelona y Madrid. Los vuelos programados desde ambas ciudades no llegaron a despegar de sus aeropuertos de origen debido a las incidencias meteorológicas provocadas por la DANA que afecta a zonas de Cataluña y Levante, lo que también afectó a las salidas posteriores desde A Coruña.

Las incidencias afectaron a vuelos operados por Vueling e Iberia. En el caso de Vueling, fue cancelado el vuelo procedente de Barcelona previsto para las 22:40 horas, así como la salida posterior desde Alvedro hacia la ciudad condal, programada para las 23:15 horas.

Según explica Vueling, la incidencia estuvo relacionada con las regulaciones de Aena debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche en el noroeste de la península ibérica.

El otro vuelo afectado fue el procedente de Madrid, operado por Iberia y previsto para las 23:40 horas, que tampoco pudo despegar por del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La aerolínea atribuye las incidencias a los retrasos de vuelos por toda la península debido al temporal que afecta al Levante y a Barcelona, que provocó retrasos acumulados a lo largo de la jornada. Esta situación repercutió en la operativa de la compañía, que utiliza sus aviones para cubrir diferentes rutas a lo largo del territorio. Como consecuencia, el avión no pudo pernoctar en A Coruña, lo que afectó a la conexión programada para las 06:30 horas del martes.

Desde la plataforma Vuela Más Alto señalan que las cancelaciones se deben a problemas de congestión del tráfico aéreo en Barcelona, provocados por las condiciones meteorológicas: "El vuelo procedente de Barcelona, con todos los retrasos acumulados, llegaría fuera del horario de operatividad de Alvedro, que cierra a las 00:30 horas. Ese horario podría ampliarse una hora más, hasta las 01:30, previo pago de una tasa determinada. Sin embargo, el avión no podría salir de A Coruña de vuelta a Barcelona, lo que elevaría los costes".