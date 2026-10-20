A Coruña cambiará el servicio de limpieza y recogida desde noviembre: dividirá la ciudad en seis sectores

Ante la moción presentada el pasado mes de septiembre y las quejas continuas de la ciudadanía por la falta de limpieza de A Coruña, la concellería de Medio Ambiente ha presentado hoy su Plan de Mellora dos Servizos de Limpeza Viaria, Recollida de Residuos e Coidado do Espazo Público, para mejorar las condiciones de las calles.

Con este nuevo plan de refuerzo de limpieza se sustituye el programa A pé de barrio y se dividirá el municipio en 6 sectores operativos. De esta manera, se pasará a "un sistema de rotación continua día a día" ha explicado la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, con lo que desde el área esperan "reducir el tiempo entre actuaciones y resolver más rápidamente".

Además, con la implementación de los 6 sectores operativos, la recogida de voluminosos y electrodomésticos se repartirá según esta nueva división del territorio coruñés. Así, se efectuará la retirada un día por semana en cada sector, dejando un día de descanso. Aunque se continuará informando y gestionando a través del 010.

También, respecto a la presencia de muebles y electrodomésticos en las calles de A Coruña fuera de los días marcados para ello, Neira ha anunciado que el próximo mes el Concello pondrá en marcha un nuevo sistema con más control y coordinación con la Policía Local. De esta forma, desde la concellería buscan poder detectar los infractores y sancionarlos, con el objetivo de frenar este comportamiento.

Neira destacaba, "es imposible tener un Policía Local detrás de cada ciudadano" y por ello hacía un llamamiento a la corresponsabilidad de la ciudadanía para mantener la calle "lo más limpia posible".

Ha destacado también que el programa Puerta a puerta de fracción del orgánico en hostelería se implementará en primer lugar en los barrios de Matogrande y Xuxán con el objetivo de ir mentalizando a los hosteleros de la importancia del mismo.

Nuevo mapa de incidencias y puntos clave

Aunque el plan tendrá alcance en toda la ciudad se prestará una atención especial a los lugares con mayor intensidad de paso. Por un lado, los ejes comerciales donde figuran la plaza de Lugo, Juan Flórez, la plaza de Pontevedra, la calle Compostela y la plaza de Vigo. En las áreas de actividad hostelera se priorizarán la Cidade Vella, A Mariña, A Franxa, el Orzán y Os Cantóns.

También se incluyen los ejes peatonales de la calle Barcelona, Ángel Senra, Sagrada Familia y A Gaiteira, por la cantidad de tránsito de personas. Así como, en el ámbito entre rondas que incluye Riazor, O Peruleiro, Agra do Orzán, Sagrada Familia, Os Mallos y Os Castros.

Aunque, desde el Ayuntamiento destacan que estas prioridades no supondrán dejar fuera al resto de los barrios, incluidos los espacios periurbanos y rurales, pero el refuerzo se concentra en los puntos donde hay mayor tránsito y, por lo tanto, mayor generación de residuos.

Además, se elaborará un mapa de puntos problemáticos que permitirá revisar periódicamente los lugares con suciedad persistente, vertidos recurrentes, pintadas, papeleras sometidas a una elevada demanda, islas de contenedores con riesgo de desbordamiento, zonas afectadas por aves urbanas y puntos donde reaparece la maleza.