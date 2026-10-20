As Percebeiras estudia nuevas plazas de aparcamiento para los vecinos de Tomás Fábregas, en A Coruña

El futuro desarrollo urbanístico de As Percebeiras, en el barrio coruñés de Labañou, abre nuevas posibilidades para atender las demandas de aparcamiento de los vecinos de la calle Tomás Fábregas. El proceso de participación ciudadana Novo Sendeiro ha trabajado con representantes vecinales para trasladar sus necesidades a una propuesta técnica que podría incorporarse a cualquiera de las tres alternativas de ordenación del ámbito.

La iniciativa surge en un contexto en el que las obras de reurbanización del entorno han agravado los problemas para estacionar cerca del Grupo de Viviendas María Pita. Para buscar soluciones, Novo Sendeiro ha mantenido reuniones con los residentes y ha participado en algunos de los encuentros semanales que organizan los propios vecinos para abordar esta problemática.

El trabajo conjunto se materializó en un taller de codiseño celebrado en la Oficina de Participación Permanente de Labañou, donde los representantes vecinales pudieron exponer sus preocupaciones y analizar posibles alternativas. Entre las opciones estudiadas figura la incorporación de un vial junto a las viviendas actuales, con plazas de aparcamiento en batería.

Las conclusiones de este proceso podrían integrarse en cualquiera de las tres propuestas encargadas por el Ayuntamiento de A Coruña al estudio de arquitectura Fernández Carballada para ordenar el futuro desarrollo de As Percebeiras. El objetivo es que la planificación urbanística tenga en cuenta las necesidades actuales del barrio y contribuya a mejorar las condiciones de vida de sus residentes.

El proyecto contempla la construcción de más de 400 viviendas, de las que el 40% serían protegidas, además de más de 20.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes accesibles. También prevé alrededor de 850 plazas de aparcamiento, de las que unas 470 serían públicas.

Tres años de participación

Novo Sendeiro impulsa desde 2022 un proceso de participación ciudadana vinculado al desarrollo del Plan Especial de Labañou. Su propósito es incorporar desde las primeras fases la visión de los vecinos, asociaciones, universidades y entidades sociales para diseñar un modelo urbano que responda a las necesidades del barrio.

Durante estos años, el proyecto ha recogido propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda asequible, la calidad de los espacios públicos, la seguridad y el impulso de la actividad económica de proximidad. Sus promotores defienden que la participación ciudadana puede ayudar a evitar nuevos retrasos en la ordenación urbanística y a dar respuesta a las demandas que acumula la zona.

Según los datos facilitados por la iniciativa, el proceso ha implicado a más de 1.800 personas y 120 entidades locales, además de celebrar 65 encuentros de trabajo. Todo este conocimiento acumulado durante más de tres años se pone ahora a disposición de la modificación del planeamiento, con la intención de que las decisiones sobre el futuro de As Percebeiras incorporen las aportaciones realizadas desde el propio barrio.