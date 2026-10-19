Los vecinos de San Pedro de Visma, en A Coruña, indignados por los incendios: "Ya llueve sobre mojado"

Los incendios registrados en los últimos días en el entorno de San Pedro de Visma y otros puntos de la periferia de A Coruña han generado preocupación e indignación entre los vecinos. La reiteración de estos episodios en zonas con abundante vegetación y de difícil acceso lleva a la asociación vecinal a cuestionar qué está ocurriendo en estos montes. "La verdad, con cierta incredulidad. Ya llueve sobre mojado", resume su representante, José Ramón Calvete, que considera que la sucesión de fuegos en este entorno no es normal.

El último incendio, registrado este domingo en las proximidades del parque de Bens, volvió a poner el foco sobre una zona en la que, según explica Calvete, ya se han producido otros episodios recientemente. El representante vecinal señala también los fuegos registrados en el entorno de Nostian y O Portiño, aunque reconoce que no dispone de información suficiente para determinar si existe una relación entre ellos. A su juicio, la repetición de estos sucesos en un área relativamente próxima resulta difícil de comprender.

Calvete sospecha que algunos de estos incendios podrían haber sido provocados, aunque no aporta pruebas que permitan confirmar esa hipótesis. "No sé quién puede ser, pero está claro que es algún desalmado", lamenta. El representante vecinal descarta que encuentre una explicación lógica a lo sucedido y asegura que la situación mantiene desconcertados a quienes viven en esta parte de la ciudad.

La preocupación por el monte y las zonas próximas a las viviendas

El incendio de este domingo se produjo en un área de monte bajo y vegetación abundante situada en las proximidades del parque de Bens. Aunque el acceso resulta complicado y no hay numerosas viviendas en las inmediaciones, el fuego puede extenderse entre la maleza y afectar a una superficie considerable de terreno. Según Calvete, el viento contribuyó a que las llamas y el humo resultasen especialmente llamativos durante el episodio.

El representante vecinal explica que la zona cuenta con algunas edificaciones aisladas, además de instalaciones y espacios próximos a los montes. Entre ellos menciona una vivienda situada bajo las antenas de telecomunicaciones y los centros asistenciales de Santa Lucía y Sor Eusebia, que se encuentran en el entorno. La presencia de estas instalaciones aumenta la inquietud ante la posibilidad de que un nuevo incendio alcance puntos más sensibles.

También señala la existencia de repetidores de radio y televisión en las zonas elevadas, unas infraestructuras que considera importantes para el funcionamiento de las comunicaciones. A su juicio, la reiteración de fuegos en este entorno resulta especialmente preocupante por las características del terreno y la dificultad para controlar lo que sucede en algunos de sus puntos.

Calvete subraya que, aunque en el último incendio no se produjo una afección grave a las viviendas, los fuegos dejan tras de sí importantes superficies de terreno quemado. "Cada vez cogen una masa importante de terreno que se queda árido", advierte, al referirse al impacto que estos episodios tienen sobre el entorno natural.

La dificultad para identificar el origen de los fuegos

Uno de los problemas que plantea la zona es la escasa presencia habitual de personas en determinados caminos y pistas forestales. Según explica el representante vecinal, algunos de estos espacios apenas registran tránsito, lo que dificulta detectar movimientos sospechosos o reconstruir lo ocurrido antes de que se inicie un incendio.

"Son zonas despobladas, son zonas que pasan muy poca gente", señala Calvete, que también considera complicado que existan cámaras de vigilancia capaces de aportar información en los puntos más apartados. Esta circunstancia, a su entender, complica la posibilidad de identificar a los responsables si finalmente se confirmase que alguno de los fuegos fue intencionado.

El representante vecinal también recoge el testimonio de residentes en el entorno de Comeanda, que le trasladaron información sobre el episodio del domingo. Según explica, uno de ellos le comentó que había escuchado varias explosiones y que posteriormente había observado una columna de humo negro. Calvete apunta que podría estar relacionada con la quema de neumáticos, aunque no dispone de datos que permitan confirmar el origen de esos sonidos ni del humo.

En cualquier caso, insiste en que la proximidad de instalaciones empresariales y zonas de almacenamiento obliga a mantener la atención sobre la evolución de estos incendios. Entre los espacios que menciona figura una nave con abundante cartón almacenado, situada al otro lado de la carretera, que podría haber supuesto un riesgo añadido si las llamas hubiesen avanzado en esa dirección.

Los vecinos reclaman más desbroces y limpieza de las fincas

Más allá de esclarecer el origen de los incendios, la asociación vecinal de San Pedro de Visma mantiene sus reclamaciones al Ayuntamiento de A Coruña para mejorar el mantenimiento de las parcelas y los terrenos con vegetación. Calvete explica que el colectivo está en contacto habitual con la Concejalía de Medio Ambiente para insistir en la necesidad de limpiar y desbrozar las fincas, especialmente en los espacios donde la maleza puede favorecer la propagación de las llamas.

El representante vecinal asegura que estas labores se realizan cada vez más, pero considera que todavía queda trabajo por hacer. Por ello, reclama que se contacte con los propietarios de las parcelas para que las mantengan en condiciones adecuadas y que, cuando no atiendan los requerimientos municipales, el Ayuntamiento actúe conforme a los procedimientos previstos y les repercuta los costes que correspondan.

Calvete explica que la asociación recibió este domingo un mensaje de la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, para interesarse por la situación en el barrio tras el incendio. El contacto forma parte de la relación que el colectivo mantiene con el Gobierno local para trasladar sus preocupaciones sobre el estado de los montes y las fincas de la zona.

La asociación pone el foco en un amplio entorno que comprende desde el colegio Calasanz y el monte de San Pedro hasta el parque de Bens, Nostian y San Pedro de Visma. Se trata de un área extensa, con espacios verdes y terrenos que conservan abundante vegetación, en la que los vecinos consideran necesario mantener una vigilancia especial para evitar que se repitan episodios similares.