Vehículos de Bolt aparcados en las inmediaciones de Palexco en A Coruña. Cedidas

Taxistas de A Coruña denuncian que los VTC crean paradas "alternativas": "El problema va a más"

Los taxistas de A Coruña denuncian que los conductores de VTC como Bolt o Uber están incumpliendo la normativa que regula su actividad, realizando viajes dentro del término municipal y creando unas "paradas paralelas" a escasos metros de las paradas de taxi o estacionando directamente en ellas.

La escena se repite de manera habitual viernes y sábados de madrugada, cuando los conductores rondan la zona de ocio nocturno debido a la alta demanda de este tipo de servicios.

Es aquí donde, según explica Ricardo Villamisar, presidente de TeleTaxi, los conductores de VTC "se quedan en el entorno del centro de ocio, cogen pasajeros y luego vuelven. Están realizando un servicio que le corresponde al taxi", incide, recordando que ellos tienen "que pasar controles y tenemos nuestra propia normativa".

Por eso, "el problema con los VTC", todavía sin regulación concreta, "cada vez va a más".

En la misma línea se expresa Juan Carlos Sambad, vicepresidente de Ugataxi, que afirma también que estos conductores "tienen cada vez más descaro" creando "paradas alternativas" a pocos metros de las suyas y en plazas reservadas para personas con movilidad reducida o captando clientes en la calle en lugar de a través de sus aplicaciones.

Para Sambad "falta presión por parte de las autoridades" y señala al Concello por la falta de acción por parte de la Policía Local y pide a la alcaldesa, Inés Rey, que se siente a dialogar con ellos.

Efecto llamada

Villamisar mantiene que la falta de sanciones en la ciudad de A Coruña y la "pasividad" del Concello está produciendo un "efecto llamada".

"Los fines de semana vemos coches con autorizaciones de As Pontes, Viveiro o Santiago que vienen a la ciudad por ser un reclamo", sostiene. Sambad añade también que se producen casos en los que personas de otras comunidades adquieren domicilios postales cerca de A Coruña para operar dentro de Galicia.

Aunque es entre el viernes y el domingo cuando se concentran estos problemas, sobre todo en la zona cercana a Palexco, el presidente de TeleTaxi asegura que "esto lo vemos todos los días".

"El Concello tiene que regular y no lo está haciendo", critica.

Por su parte, fuentes municipales sostienen que sí se están registrando propuestas de sanciones con un cómputo que alcanza los 290.000 euros y se han abierto un total de 170 expedientes en un año.

Sin ordenanza municipal

Por el momento, A Coruña sigue sin contar con una ordenanza municipal que regule la actividad de los VTC.

La normativa llegó a exposición pública con un plazo que terminó el pasado mes de febrero pero todavía no ha pasado por el pleno municipal para su votación y no hay fecha prevista para ello.

Sí se paralizaron varios artículos en este mismo ámbito de otra ordenanza, la de movilidad sostenible, aprobada en septiembre del 2025 y que contó con una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una de sus partes. El escrito declaraba nulos tres artículos al considerar que discriminan a los vehículos VTC frente al taxi, vulnerando la libertad de empresa.

Esta fue la respuesta a un recurso presentado por la empresa Enol Mobility contra el Concello y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A.

Ante esta situación, Villamisar aclara que ellos han presentado un nuevo recurso todavía no resuelto mientras que el Concello "ni presentó recurso de casación, ni defiende sus propios acuerdos plenarios".

Por su parte, Ugataxi ya ha registrado una solicitud para que aumente el número de licencias de taxistas en la ciudad en un 10% y no descarta convocar nuevas movilizaciones, como la que tuvo lugar el pasado mes de marzo.