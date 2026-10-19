Una pelea a puñetazos entre dos hombres en una zona conflictiva en A Coruña acaba en el suelo

Una pelea entre dos hombres alteró la tranquilidad de la mañana de este domingo en A Coruña. El enfrentamiento tuvo lugar alrededor de las 9:00 horas en la zona situada entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre, donde ambos protagonizaron una trifulca a puñetazos que terminó con los dos en el suelo. A su alrededor había un grupo de unas diez personas que presenciaron el enfrentamiento.

Las imágenes de la pelea, compartidas por Manuel Planas en la red social Instagram, muestran a los dos implicados intercambiando golpes en plena calle. Uno de ellos se encontraba sin camiseta mientras ambos se enzarzaban en una pelea que fue ganando intensidad hasta acabar en el suelo, en medio del forcejeo.

Durante el enfrentamiento, se observan varios puñetazos dirigidos a la cara de uno de los hombres por parte del otro, que sí llevaba puesta una camiseta.

La trifulca se produjo ante la presencia de alrededor de diez personas, que se encontraban en las inmediaciones mientras los dos hombres continuaban golpeándose. La pelea obligó a intervenir a la Policía Local, que acudió al lugar para actuar ante lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en un entorno de A Coruña donde las peleas y los enfrentamientos en la vía pública llevan años generando preocupación. La zona comprendida entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre ha sido escenario de distintos episodios de este tipo, lo que vuelve a situar el foco sobre los problemas de convivencia en este punto de la ciudad.