Oleiros (A Coruña) alerta de episodios de turbidez del agua por las obras del depósito de A Edreira

El Concello de Oleiros ha informado de que las obras de mejora que se están ejecutando en el depósito de A Edreira podrían provocar incidencias puntuales en el suministro de agua, así como episodios de turbidez.

Las obras, que cuentan con una inversión de 368.288,98 euros, tienen como objetivo mejorar el principal depósito de agua del municipio. Por lo tanto, son imprescindibles para optimizar el funcionamiento de la red de abastecimiento de agua y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Según explican fuentes municipales, la ejecución de los trabajos requiere vaciar, limpiar y volver a llenar el depósito, por lo que durante el desarrollo de las obras podrían producirse incidencias puntuales de presión en el suministro de agua, así como algún episodio de turbidez, en las zonas de Oleiros, Montrove, Dorneda, Mera, Dexo y Lorbé.

En estos momentos ya se están llevando a cabo los trabajos iniciales. La fase más crítica de la intervención está prevista para las próximas semanas y tendrá una duración aproximada de 20 días.

Desde el Concello piden comprensión a los vecinos y vecinas por las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos, necesarios para mejorar las instalaciones y garantizar un mejor servicio de abastecimiento de agua en el municipio.