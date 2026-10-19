El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una foto de archivo. Xunta de Galicia.

Inés Rey critica los presupuestos de la Xunta para A Coruña: "Nada que celebrar y mucho que reclamar"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha mostrado su rechazo a las partidas que los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2027 reservan para la ciudad. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la regidora socialista considera que las cuentas autonómicas no ofrecen novedades positivas para la urbe y critica la financiación prevista para proyectos que considera prioritarios, como la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), la construcción de vivienda pública y la mejora de los centros educativos.

"Ninguna sorpresa en los presupuestos de la Xunta para A Coruña, ninguna sorpresa agradable, más de lo mismo", resume Rey al comienzo de su intervención. La alcaldesa centra buena parte de sus críticas en el proyecto del nuevo CHUAC, sobre el que advierte de un nuevo retraso y de una reducción de la partida económica que, según señala, estaba prevista para 2026.

Rey denuncia retrasos en el nuevo CHUAC

La regidora sostiene que la evolución de la financiación autonómica mantiene a A Coruña a la espera de una infraestructura sanitaria que considera fundamental. En su vídeo, afirma que la ciudad sigue siendo la última de Galicia en disponer de ese complejo hospitalario y recuerda los plazos que, según indica, se habían anunciado anteriormente para su finalización.

"Seguimos siendo la última ciudad gallega en tener ese complejo hospitalario", lamenta Rey, que también alude al compromiso que atribuye al expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo de que el hospital estaría terminado e inaugurado en 2027. La alcaldesa considera que la previsión presupuestaria actual vuelve a alejar ese horizonte.

La vivienda, otro de los focos de las críticas

La política de vivienda es el segundo gran eje de la intervención de la alcaldesa. Rey cuestiona que la Xunta presente como un esfuerzo destacado su inversión en este ámbito cuando, según recuerda, la ciudad cuenta con unas 7.000 personas demandantes de vivienda.

La regidora plantea que los fondos anunciados permitirían construir entre 300 y 400 viviendas, una cifra que considera insuficiente ante las necesidades existentes en A Coruña. "Es una cifra importante, pero es que son 7.000 los demandantes de vivienda que hay en A Coruña", señala en el vídeo.

Con este argumento, Rey critica la distancia entre la inversión prevista por el Gobierno gallego y la demanda residencial que, según expone, existe en la ciudad. Su intervención no se limita a cuestionar la cantidad destinada a vivienda, sino que pone el foco en la capacidad de esas partidas para responder al volumen de personas que esperan acceder a un hogar.

Sin avances en transporte metropolitano y colegios

La alcaldesa también reprocha a la Xunta la falta de información sobre otras actuaciones que considera necesarias para A Coruña y su entorno. Entre ellas menciona el transporte metropolitano, un asunto sobre el que asegura que no hay novedades, y las reformas que, a su juicio, necesitan varios centros educativos de la ciudad.

Rey cierra su intervención vinculando estas carencias a la relación entre la Administración autonómica y la capital coruñesa. "Este es el compromiso que tiene la Xunta de Galicia con la ciudad y con los coruñeses y coruñesas", afirma, antes de insistir en que las cuentas no responden a las expectativas del Gobierno municipal.

La alcaldesa concluye su mensaje con una crítica general a los presupuestos autonómicos y a las inversiones previstas para 2027. "Nada que celebrar y mucho que reclamar", sentencia, en una declaración con la que resume su rechazo a las partidas destinadas a la ciudad.