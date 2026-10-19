A Coruña, sin el "debido tiempo" para organizar el tráfico ante la apertura de la nueva estación de bus

El Ayuntamiento de A Coruña critica a la Xunta por anunciar la apertura de la nueva estación de autobuses de la intermodal para el próximo 3 de noviembre sin haber facilitado con suficiente antelación toda la información sobre los nuevos recorridos del transporte metropolitano. Según fuentes municipales, el consistorio desconocía hasta este lunes la propuesta de rutas y considera que el margen disponible dificulta la planificación de la movilidad en una zona que todavía se encuentra en obras.

El gobierno local señala que la Xunta, como titular del transporte metropolitano y de la estación, tiene capacidad para decidir cuándo abrir las instalaciones. Sin embargo, cuestiona que la reorganización de los autobuses se haya comunicado sin trasladar previamente los detalles necesarios para que el Ayuntamiento pueda estudiar los itinerarios, las paradas y sus posibles consecuencias sobre la circulación.

Las mismas fuentes sostienen que la información sobre las rutas se trasladó al consistorio después de anunciarse la fecha de apertura, pese a que faltan apenas dos semanas para la entrada en funcionamiento de la terminal. A juicio municipal, esta forma de proceder impide preparar con el debido margen los planes de tráfico y analizar posibles mejoras en los recorridos antes de que comience a aplicarse el nuevo esquema.

Preocupación por el tráfico y las obras de la intermodal

El Ayuntamiento también advierte de las consecuencias que puede tener el traslado del transporte metropolitano a Os Mallos mientras continúan los trabajos en el entorno de la estación intermodal. El consistorio considera que la llegada de los autobuses a esta zona puede incrementar la saturación del tráfico si no existe una coordinación suficiente entre las administraciones implicadas, especialmente con Adif, por las actuaciones que todavía afectan al ámbito ferroviario y a sus accesos.

Otro de los reproches del gobierno local se dirige a la falta de información previa a los viajeros. Fuentes municipales consideran que los usuarios deberían haber conocido con antelación los cambios previstos para poder organizar sus desplazamientos, identificar las nuevas paradas y adaptarse a las modificaciones de los recorridos. La proximidad de la fecha anunciada, añaden, dificulta que tanto los ciudadanos como los servicios municipales puedan prepararse adecuadamente.

Desde el Ayuntamiento advierten de que actuar de manera unilateral en una reorganización de estas características puede generar incertidumbre entre los usuarios, problemas de circulación y un servicio de peor calidad. El objetivo, sostienen, debería ser precisamente el contrario: que el traslado a la nueva terminal permita mejorar las conexiones y el funcionamiento del transporte público sin añadir dificultades a los desplazamientos diarios.

Los autobuses metropolitanos cambiarán sus recorridos el 3 de noviembre

La apertura de la terminal de autobuses de la estación intermodal está prevista para el 3 de noviembre. Con el cambio, los servicios interurbanos que actualmente utilizan la estación de Cuatro Caminos pasarán a operar desde las nuevas instalaciones de Os Mallos, lo que obligará a adaptar los recorridos de entrada y salida de A Coruña.

La reorganización afecta a cinco corredores principales: las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. Por ellos circulan servicios que conectan la ciudad con municipios del área metropolitana como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo y Arteixo, además de otras localidades como Betanzos, Carballo y Cerceda. Según la información difundida sobre el cambio, la red comprende 137 líneas y alrededor de 180.000 servicios anuales correspondientes a siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia.

No todos los autobuses tendrán el mismo destino. Las líneas que finalicen su recorrido en la estación trasladarán su cabecera a la intermodal, mientras que otras mantendrán sus conexiones con el centro, incluido el Teatro Colón, aunque deberán adaptar determinados tramos para acceder a la nueva terminal. El nuevo esquema contempla también una parada exterior para algunos servicios de corto recorrido que salen del centro, con la que se pretende reducir entre seis y ocho minutos los tiempos de viaje.

Esa parada se ubicará definitivamente en la avenida del Ferrocarril, aunque su puesta en funcionamiento dependerá de las obras de acceso correspondientes al Ayuntamiento. Mientras no esté habilitada, está previsto utilizar provisionalmente la parada actual de Alfonso Molina, junto a la antigua estación de autobuses.

La Xunta y el Ayuntamiento habían mantenido reuniones técnicas sobre la reorganización de los recorridos entre abril de 2025 y septiembre de 2026. Pese a esos contactos, las fuentes municipales sostienen que el consistorio no dispuso hasta este lunes de la información suficiente sobre la propuesta definitiva y cuestionan que los detalles lleguen con tan poco margen respecto a la fecha prevista para la apertura.