La nueva pasarela entre avenidas desde el acceso de la estación de autobuses de A Coruña. CGM

Los buses metropolitanos de A Coruña cambian de estación: así serán los nuevos recorridos desde el 3 de noviembre

Los usuarios del autobús metropolitano de A Coruña tendrán que acostumbrarse a una nueva rutina a partir del próximo 3 de noviembre. Ese día abrirá la terminal de autobuses de la nueva estación intermodal, situada en Os Mallos, y todo el tráfico interurbano por carretera se trasladará desde la actual estación de Cuatro Caminos a estas instalaciones.

El cambio no será igual para todos los viajeros. La Xunta reorganizará los cinco corredores de entrada y salida de la ciudad para adaptar los recorridos a la ubicación de la nueva terminal. Así, algunas líneas finalizarán su trayecto en la intermodal, mientras que otras mantendrán su recorrido hasta el centro de A Coruña, con modificaciones en el acceso a la estación.

En total, por la ciudad circulan 137 líneas y unos 180.000 servicios anuales correspondientes a siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. La reorganización afectará a las conexiones que llegan desde municipios como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Betanzos o Carballo, entre otros.

La Xunta y el Concello de A Coruña han mantenido seis reuniones técnicas entre abril de 2025 y septiembre de 2026 para diseñar los nuevos recorridos. Uno de los cambios destacados será la creación de una parada exterior para determinados servicios metropolitanos que salen del Teatro Colón, con la que se pretende reducir entre seis y ocho minutos los tiempos de viaje.

¿Qué cambiará en los autobuses metropolitanos?

La reorganización se divide en cinco corredores, en función de la principal vía de acceso a la ciudad y del origen de los servicios.

Avenida da Pasaxe : es el corredor con mayor volumen de servicios y conecta A Coruña con Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de contar con líneas procedentes de Betanzos y Ferrol que dan servicio a los centros hospitalarios. Los autobuses que terminen su recorrido en la estación cambiarán Cuatro Caminos por la intermodal de Os Mallos. Los que continúen hasta el Teatro Colón mantendrán su itinerario de entrada, pero en el regreso accederán directamente a la nueva terminal por Alfonso Molina y continuarán por A Gaiteira y Os Castros.

: es el corredor con mayor volumen de servicios y conecta A Coruña con Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de contar con líneas procedentes de Betanzos y Ferrol que dan servicio a los centros hospitalarios. Los autobuses que terminen su recorrido en la estación cambiarán Cuatro Caminos por la intermodal de Os Mallos. Los que continúen hasta el Teatro Colón mantendrán su itinerario de entrada, pero en el regreso accederán directamente a la nueva terminal por Alfonso Molina y continuarán por A Gaiteira y Os Castros. Avenida de Monelos : este corredor incluye servicios que salen de A Coruña desde el Teatro Colón y conectan con Cerceda a través de Culleredo y Cambre. Los autobuses accederán directamente a la intermodal por Alfonso Molina y después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos.

: este corredor incluye servicios que salen de A Coruña desde el Teatro Colón y conectan con Cerceda a través de Culleredo y Cambre. Los autobuses accederán directamente a la intermodal por Alfonso Molina y después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos. Avenida de Alfonso Molina : conecta con ciudades como Santiago, Lugo y Ferrol, además de con municipios del área metropolitana como Oleiros, Sada, Culleredo y Betanzos. Las líneas que terminen en la intermodal accederán por las avenidas de San Cristovo y Enrique Salgado Torres hasta la avenida de Arteixo. Para salir de la ciudad, circularán por la avenida da Sardiñeira y la ronda de Outeiro antes de incorporarse a Alfonso Molina. Los servicios que continúen hasta el Teatro Colón conservarán su recorrido urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina situada junto a la antigua estación.

: conecta con ciudades como Santiago, Lugo y Ferrol, además de con municipios del área metropolitana como Oleiros, Sada, Culleredo y Betanzos. Las líneas que terminen en la intermodal accederán por las avenidas de San Cristovo y Enrique Salgado Torres hasta la avenida de Arteixo. Para salir de la ciudad, circularán por la avenida da Sardiñeira y la ronda de Outeiro antes de incorporarse a Alfonso Molina. Los servicios que continúen hasta el Teatro Colón conservarán su recorrido urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina situada junto a la antigua estación. Avenida de Arteixo : por este corredor llegan autobuses procedentes de Carballo, la Costa da Morte y Arteixo. La proximidad de la nueva terminal permitirá un acceso directo desde esta avenida y reducirá el recorrido de las líneas que finalicen en la intermodal. Los servicios que continúen hasta el Teatro Colón mantendrán su itinerario urbano, aunque incorporarán el acceso a la nueva estación.

: por este corredor llegan autobuses procedentes de Carballo, la Costa da Morte y Arteixo. La proximidad de la nueva terminal permitirá un acceso directo desde esta avenida y reducirá el recorrido de las líneas que finalicen en la intermodal. Los servicios que continúen hasta el Teatro Colón mantendrán su itinerario urbano, aunque incorporarán el acceso a la nueva estación. Avenida de Fisterra: canaliza conexiones con Arteixo, Carballo y la Costa da Morte, incluidos servicios a polígonos industriales. Los autobuses que terminen en la intermodal accederán por la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo. Las líneas que pasen por el centro conservarán su recorrido hasta Juan Flórez y después se dirigirán a la nueva terminal por la avenida de Arteixo.

Una nueva parada para ahorrar tiempo

Otro de los cambios previstos es la incorporación de una parada exterior para los servicios metropolitanos de corto recorrido que salen del Teatro Colón. Actualmente, estos autobuses deben entrar en la estación de Cuatro Caminos para realizar esa parada intermedia, lo que alarga el viaje.

Con la nueva organización, podrán detenerse fuera de la terminal sin tener que entrar en sus instalaciones. La medida beneficiará principalmente a los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina, y permitirá reducir entre seis y ocho minutos el tiempo de viaje.

Esta parada se ubicará definitivamente en la avenida del Ferrocarril, aunque su puesta en marcha dependerá de las obras de acceso a la intermodal que corresponden al Concello de A Coruña. Mientras se completan los trabajos, desde el 3 de noviembre se utilizará de forma provisional la parada actual de Alfonso Molina, situada a la altura de la antigua estación de autobuses.

De esta manera, la apertura de la nueva terminal supondrá un cambio importante para los usuarios habituales del transporte metropolitano, que tendrán que comprobar dónde comienza o termina su recorrido y familiarizarse con los nuevos accesos a la ciudad. La modificación, sin embargo, no implicará que todos los autobuses dejen de llegar al centro: las líneas que continúan hasta el Teatro Colón conservarán sus recorridos urbanos, con los ajustes previstos para acceder a la intermodal.