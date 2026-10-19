Un autobús urbano de A Coruña y otro interurbano chocan en la calle Modesta Goicouría

Un autobús urbano de la línea 3 y otro interurbano de la compañía Travidi se han visto implicados en una colisión registrada alrededor de las 14:00 horas de este lunes en la calle Modesta Goicouría de A Coruña. El accidente no ha provocado heridos, por lo que no ha sido necesario atender a personas afectadas como consecuencia del impacto, según la información disponible.

El siniestro ha involucrado a dos vehículos destinados al transporte público de viajeros que circulaban por la ciudad. Por un lado, se encontraba un autobús urbano de la línea 3, integrada en la red de transporte municipal de A Coruña y, por otro, un vehículo que presta servicios de transporte interurbano.

Tranvías, prestadora del servicio urbano, ha confirmado que ya ha enviado otro bus para sustituir al dañado y continuair con el servicio habitual.