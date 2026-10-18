Incendio en A Coruña, en la zona de Bens: movilizados dos helicópteros

Un incendio declarado este domingo por la tarde en la parroquia de Visma, en A Coruña, ha movilizado un dispositivo de emergencias en el que participan dos helicópteros. El fuego se registró a las 18:20 horas y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre su origen ni sobre la superficie afectada.

En el operativo trabajan dos agentes, dos brigadas y dos motobombas, además de los medios aéreos desplazados hasta la zona. También colaboran los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local.

Por ahora, no se dispone de información sobre la evolución de las llamas ni sobre posibles daños personales o materiales.

Las autoridades han ordenado desalojar dos casas al lado de Talleres Hércules como medida preventiva. El humo es visible en diferentes puntos de la ciudad, movido también por el viento.