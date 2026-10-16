El mercado de Navidad de A Coruña estará operativo en María Pita la primera semana de diciembre

La Plaza de María Pita de A Coruña ya empieza a transformarse para la Navidad. El montaje del mercado navideño ha comenzado esta semana con la instalación de las primeras casetas y la previsión es que el recinto esté funcionando a pleno rendimiento durante la primera semana de diciembre. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas con la colocación de una pérgola cubierta, la decoración propia de estas fechas y el montaje de las luces que ambientarán uno de los principales espacios de las fiestas coruñesas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó esta mañana en Cita en María Pita que los trabajos comenzaron el martes por la zona gastronómica, que estará formada por seis casetas de madera de pino con cubierta a dos aguas y mostradores. Cinco de ellas se destinarán a la venta de productos gastronómicos, mientras que la sexta tendrá carácter solidario y será gestionada por Benestar. El objetivo es que el mercado reúna diferentes propuestas durante las fiestas y dé cabida a establecimientos de la ciudad.

"Son seis casetas de madera, cinco gastronómicas y una solidaria que va a gestionar Benestar", explicó la regidora al detallar cómo se distribuirá esta parte del mercado. Las instalaciones estarán preparadas para acoger una oferta comercial cambiante, de manera que los visitantes puedan encontrar diferentes propuestas a medida que avance la campaña navideña.

En total, serán 13 los expositores gastronómicos que pasarán por las cinco casetas comerciales. Su participación se organizará en tres turnos: el primero tendrá una duración de diez días, mientras que los dos siguientes se prolongarán durante catorce días cada uno. Según detalló Inés Rey, la intención es "dar cabida a distintos establecimientos de la ciudad", por lo que la cesión de estos espacios será gratuita para los negocios participantes.

La alcaldesa también avanzó que en los próximos días comenzará la instalación de una pérgola cubierta que permitirá ampliar el espacio disponible para los visitantes. Esta estructura tendrá capacidad para acoger al público y servirá como refugio en caso de lluvia, una solución especialmente útil durante las semanas de invierno en A Coruña. La instalación formará parte de la configuración del mercado y acompañará a las casetas gastronómicas.

La decoración navideña y la iluminación se incorporarán más adelante, con trabajos previstos para las últimas semanas de noviembre. De este modo, el montaje se desarrollará de forma progresiva hasta completar todos los elementos del recinto. La previsión municipal es que el mercado esté plenamente operativo durante la primera semana de diciembre, aunque la inauguración se organizará una vez concluya la campaña que se está desarrollando actualmente en la plaza.

La polémica de la pasada Navidad

El montaje de este año vuelve a situar a María Pita en el centro de la preparación de las fiestas después de la controversia que acompañó al mercado navideño de 2025. La pasada edición recibió críticas por los problemas registrados durante la apertura, la falta de algunos elementos anunciados y las quejas de comerciantes sobre el funcionamiento de la iniciativa. La imagen inicial del recinto y las dificultades para desarrollar la actividad con normalidad generaron malestar entre parte de los visitantes y los vendedores.

La campaña terminó además con el cierre anticipado de numerosos puestos. El 2 de enero de 2026, cuando concluyó la actividad, solo permanecían abiertos cinco de los 40 puestos que habían iniciado la edición, después de que varios comerciantes abandonasen sus casetas antes de la fecha prevista. La situación convirtió el mercado en uno de los asuntos más controvertidos de la programación navideña coruñesa.

Para esta nueva edición, el Ayuntamiento ha comenzado por la instalación de las casetas y la organización de una oferta gastronómica con establecimientos locales que irán rotando durante las fiestas. La cesión gratuita de los espacios y la distribución en varios turnos permitirán que 13 expositores participen a lo largo de la campaña, mientras que la pérgola cubierta y la decoración completarán la configuración del recinto.

Mientras avanzan los trabajos, la instalación de las primeras estructuras ya despierta curiosidad entre las personas que pasan por María Pita. Inés Rey señaló que los ciudadanos comienzan a observar el montaje y a hacerse una idea de cómo quedará la plaza. "De momento va bien el montaje, en tiempo, y queda poco para disfrutarlo", trasladó la alcaldesa, que sitúa en la primera semana de diciembre el momento en el que el mercado estará funcionando a pleno rendimiento.