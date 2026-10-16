El BNG de A Coruña lleva a la Valedora do Pobo al Gobierno local por no convocar la Comisión de Sugestións y Reclamaciones

El BNG de A Coruña ha denunciado ante la Valedora do Pobo al Gobierno local, presidido por Inés Rey, por no convocar la Comisión de Sugestións y Reclamaciones, un órgano de participación social que por ley debe reunirse al menos una vez al año y que, en lo que va de mandato no se ha reunido ninguna vez.

En el Pleno celebrado el pasado 1 de octubre, el concejal nacionalista David Soto advirtió al Gobierno municipal de que acudirían a la defensora de los derechos de la ciudadanía en un "plazo breve de tiempo" si no convocaban la comisión. Finalmente, pasado ese plazo han registrado la queja en la institución.

"De maneira absolutamente ilícita e ilexítima, o Goberno Local está a furtarnos o dereito a sabermos que opina a veciñanza coruñesa do funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello", acusa Soto.

En este sentido, desde la formación insisten en que, por ley, el Gobierno local debe convocar este órgano al menos una vez al año y elaborar un informe anual con las quejas y sugerencias recibidas. En lo que va de mandato, no ha hecho ni una cosa ni la otra. "Nós, en Pleno, solicitámolo todos os anos. O PP, curiosamente, nin unha soa vez", recalca el concejal nacionalista.

Tras recurrir a la Valedora do Pobo, el BNG espera que el Gobierno local rectifique. De no ser así, avanza Soto, valorarán emprender otras acciones legales. "Nós, como grupo municipal, temos dereito a acceder a unha información moi valiosa para realizar o noso traballo e, desde logo, a veciñanza ten todo o dereito a que as súas queixas e suxestións cheguen ao Concello e sexan tidas en conta", concluye.