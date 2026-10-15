Yniris tras sufrir un robo en su negocio de A Coruña: “Volveré a abrir hoy mismo, hay muchas cosas que pagar”

A Yniris le entraron a robar esta madrugada en su negocio de la calle Ramón y Cajal de A Coruña, pero está dispuesta a abrir de nuevo hoy mismo con puerta o sin ella.

Lleva desde las 3 de la madrugada despierta, cuando el aviso de la alarma la despertó avisándola de que alguien había entrado en su local y se había llevado la caja registradora.

Hace apenas un año que abrió la churrería Don Churro, ubicada en las galerías de Ramón y Cajal, y es la primera vez que le entran a robar. "Es una pena. Sobre todo que vayan a pequeños negocios", asegura. Y es que ahora será ella misma la que tenga que hacerse cargo de los costes del arreglo de la fachada.

El ladrón le destrozó el cristal de la puerta para colarse al local. Para ello utilizó la tapa de una alcantarilla que sacó de la calle Novoa Santos -la otra vía que da acceso a las galerías-. Es decir, que tuvo que caminar unos cuantos metros andando con el elemento a cuestas hasta llegar ahí.

En las imágenes de la cámara de seguridad se ve cómo el hombre, con la cara completamente tapada, destroza la puerta y entra. El resultado: varios días de esfuerzo y de trabajo tirados a la basura.

“Todo esto lo voy a tener que pagar yo”, indica Yniris. Y eso no es lo peor, el ladrón se llevó también la caja registradora, que, según afirma la dueña, "tenía bastante dinero" en su interior. Y a ello hay que sumarle las pérdidas de haber perdido toda una mañana de trabajo en lo que la policía investigaba los hechos.

Después de ver todo lo que hay que pagar, Yniris tiene claro que no va a perder ni un segundo más sin sacar rendimiento a su negocio que tanto esfuerzo le costó levantar. A la espera de que la policía científica termine de recopilar todas las pruebas de ADN posibles, Don Churro volverá a abrir sus puertas. Aunque esto último no sea de forma literal, pues esa puerta que reventó el ladrón, le costará muchas horas de trabajo volver a reemplazar.