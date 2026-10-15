Varios desvíos y retrasos dificultan la operativa en el aeropuerto de A Coruña a causa del tiempo

A Coruña vive hoy una jornada complicada para el tráfico aéreo. La mañana de este jueves ha arrancado con notables alteraciones en el cuadro de vuelos del aeropuerto de A Coruña, donde varios trayectos han sufrido desviaciones de su ruta original y retrasos considerables tanto en las llegadas como en las salidas.

Entre los enlaces más perjudicados se encuentra el vuelo de Air Europa UX7233 procedente de Madrid-Barajas, cuya toma de tierra estaba prevista en Alvedro a las 07:50 horas y que, tras verse imposibilitado para tomar tierra en la pista coruñesa, ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Peor suerte ha corrido la conexión de Vueling VY1292 desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Tras despegar con retraso a las 05:51 horas y con hora estimada de llegada a las 07:25 horas, la aeronave ha tenido que dar media vuelta y poner rumbo de regreso hacia Madrid.

Como consecuencia directa de estas incidencias en las llegadas, la operativa de salidas se ha visto gravemente condicionada durante las primeras horas del día. La marcha hacia Barcelona del vuelo VY1293 de Vueling, programada para las 08:10 horas, ha fijado su salida estimada a las 11:15 horas, acumulando un mínimo de más de tres horas de demora. De forma similar, el vuelo IB1112 de Iberia con destino a la capital española ha pospuesto su despegue desde las 09:20 horas hasta pasadas las 11:15 horas.

Asimismo, el vuelo de Air Europa UX7232 con rumbo a Madrid ha retrasado su partida de las 08:35 horas a las 09:31 horas.

La única operativa de la primera franja que ha logrado salir con relativa normalidad ha sido el enlace IB464 de Iberia hacia la capital, que completó su despegue a las 06:44 horas, apenas catorce minutos después de su horario fijado.

Cientos de pasajeros continúan atentos a la evolución del tiempo a la espera de que se restablezca la normalidad en la terminal.