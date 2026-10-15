Pescado decomisado por Gardacostas

Pescado decomisado por Gardacostas Cedida

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Gardacostas comisa cuatro toneladas de boquerón en Corcubión (A Coruña)

Todo el pescado incautado ha sido entregado a un centro benéfico

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Inés Nieto
Publicada
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Agentes del servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, han decomisado 4.000 kilos de boquerón en el marco de un operativo de control e inspección realizado en el puerto y en la lonja de Corcubión, tal y como informa la Consellería.

La edición del año pasado del festival

La intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Servicios Centrales y se ha saldado con el levantamiento de un acta de infracción por incumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca marítima.

Habitualmente, este tipo de infracciones se vinculan a excesos de cupo, falta de talla mínima o irregularidades en la documentación de origen

Tras su inspección y correcta identificación, la totalidad de la mercancía incautada ha sido donada íntegramente a un centro benéfico.