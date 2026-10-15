Gardacostas comisa cuatro toneladas de boquerón en Corcubión (A Coruña)

Agentes del servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, han decomisado 4.000 kilos de boquerón en el marco de un operativo de control e inspección realizado en el puerto y en la lonja de Corcubión, tal y como informa la Consellería.

La intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Servicios Centrales y se ha saldado con el levantamiento de un acta de infracción por incumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca marítima.

Habitualmente, este tipo de infracciones se vinculan a excesos de cupo, falta de talla mínima o irregularidades en la documentación de origen

Tras su inspección y correcta identificación, la totalidad de la mercancía incautada ha sido donada íntegramente a un centro benéfico.