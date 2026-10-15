A Coruña licita las obras para completar la urbanización O Carón, en A Zapateira

El Ayuntamiento de A Coruña ha sacado a licitación las obras necesarias para completar la urbanización O Carón, situada en A Zapateira, una actuación que permitirá poner fin a un proceso que lleva casi dos décadas pendiente. Los trabajos, acordados con las personas residentes y financiados con fondos privados, servirán para completar los servicios e infraestructuras de la zona y posibilitarán que el Gobierno local reciba posteriormente los viales y espacios públicos para hacerse cargo de su conservación y mantenimiento.

La intervención contempla la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad, la actualización de la señalización y la revisión de los equipamientos urbanos, además de la instalación de los servicios necesarios en un nuevo vial de acceso al interior de las áreas residenciales. Una vez finalizadas las obras, los residentes dejarán de tener que asumir los gastos de mantenimiento de los viales, que pasarán a ser de titularidad municipal.

La actuación se desarrollará en el grupo de viviendas situado en el entorno de la avenida de Nueva York y la carretera del Club de Golf. En esta zona se pondrán a punto las aceras existentes, las líneas de estacionamiento y otros elementos que necesitan reparaciones puntuales, con el objetivo de mejorar el estado general del espacio urbano.

El proyecto también incluye la finalización de un nuevo vial de acceso de prioridad peatonal, aunque permitirá la circulación de vehículos de los residentes. Este tramo contará con las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, entre ellas las redes de saneamiento, iluminación, electricidad, gas y telecomunicaciones.

Además, se renovarán los pavimentos de las aceras y las calzadas en distintos puntos de la urbanización y se reforzarán las redes de servicios. Los trabajos incluyen la ampliación y modernización del mobiliario urbano, así como inspecciones para detectar y reparar desperfectos en el conjunto del ámbito de actuación.

Por último, en el entorno de la pista polideportiva se instalará un nuevo vallado para proteger el desnivel existente y se renovará la zona del muro.