Las primeras casetas del mercadillo de Navidad ya llegan a María Pita, en A Coruña, en pleno octubre

María Pita empieza a prepararse para la Navidad. Tras las críticas de las pasadas navidades, parece que este año las cosas van a cambiar. Las primeras casetas ya han llegado este martes a la plaza, donde el Concello de A Coruña ha comenzado a montar la Praza do Nadal, que durante las próximas semanas irá tomando forma hasta convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas.

Los trabajos han arrancado en plena plaza de María Pita, donde se instalarán cinco casetas de hostelería con productos típicos de estas fechas, tanto dulces como salados, además de vino caliente. La idea es que los establecimientos puedan disponer de sus espacios con antelación para conocer las instalaciones y realizar los ajustes necesarios antes de la apertura.

Una vez colocadas las casetas, el montaje continuará con la instalación de una pérgola para cubrir parte de este espacio gastronómico, que contará también con una zona de estancia.

Un gran árbol de Navidad y actividades para los más pequeños

La Praza do Nadal se distribuirá en tres zonas diferenciadas, aunque conectadas entre sí. En la parte central se instalará el gran árbol de Navidad, acompañado de un palco de música en el que se desarrollará parte de la programación cultural.

La propuesta también tendrá un espacio dedicado a los más pequeños, con una Casa de Papá Noel, un carrusel, un tren polar y un jardín navideño con figuras iluminadas.

La transformación de María Pita será progresiva y se prolongará durante siete semanas, según avanzó el Concello en la presentación del proyecto el pasado viernes. Durante los trabajos se acotarán distintas zonas de la plaza, que permanecerán cerradas al tránsito mientras se desarrollan las labores de montaje.

El objetivo municipal es convertir este espacio emblemático de A Coruña en un punto de encuentro durante las fiestas, con una oferta que combinará gastronomía, iluminación, cultura y actividades familiares.