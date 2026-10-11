Roberto Rodríguez, concejal del PP de A Coruña y diputado autonómico, durante una intervención en el Parlamento de Galicia Cedida

El PP denuncia que A Coruña mantiene 40 viviendas municipales vacías y pendientes de rehabilitación

El concejal del Partido Popular en A Coruña y diputado en el Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, ha denunciado la situación de 40 viviendas de titularidad municipal que, según asegura, permanecen vacías y necesitan obras de rehabilitación para poder utilizarse.

El representante popular ha cuestionado la gestión del Gobierno local de Inés Rey en materia de vivienda y ha reclamado medidas para incorporar estos inmuebles al parque público de alquiler.

La crítica llega después de que esta semana se conociese la situación de 24 familias que, según el PP, se encuentran en riesgo de desahucio. Rodríguez considera que ambos problemas ponen de manifiesto la necesidad de actuar sobre los pisos municipales que actualmente no están disponibles.

"No tiene sentido mantener viviendas públicas cerradas mientras hay familias y jóvenes que tienen enormes dificultades para encontrar un hogar. Lo que hace falta es gestión, recursos y soluciones para que esas viviendas puedan cumplir su función social", ha señalado.

El PP cuestiona la falta de convocatorias para ayudas a la rehabilitación

Una de las principales críticas de los populares se centra en las partidas presupuestarias destinadas a la mejora de viviendas y a la instalación de ascensores.

Rodríguez sostiene que el Ejecutivo municipal presupuestó cerca de ocho millones de euros para estas ayudas, pero no llegó a convocar las subvenciones correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.

A juicio del PP, parte de esos recursos podrían haberse destinado a acondicionar las 40 viviendas municipales y permitir que volvieran a estar disponibles para personas que necesitan acceder a un alquiler asequible.

El diputado autonómico recuerda que el mantenimiento de los inmuebles de titularidad municipal corresponde al Concello y considera que su rehabilitación debería abordarse sin más demoras.

"La conservación y el mantenimiento de las viviendas municipales son responsabilidad del Concello. No se puede esperar a que los pisos se deterioren para buscar soluciones ni trasladar a las demás administraciones una responsabilidad que también es propia", ha afirmado.

La Xunta ofrece asumir las obras de las 40 viviendas

La situación de estos inmuebles ha vuelto al debate político después de que la Xunta de Galicia manifestase su disposición a encargarse de las obras de rehabilitación.

La propuesta del Gobierno autonómico pasa por que el Concello ceda las viviendas para que puedan acondicionarse y destinarse posteriormente al alquiler público, dirigido a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.

Roberto Rodríguez ha valorado esta posibilidad y ha insistido en que la colaboración entre administraciones debe traducirse en soluciones para quienes tienen dificultades para acceder a un hogar.

El PP también ha reclamado al Gobierno municipal que facilite nuevos terrenos para ampliar la construcción de vivienda protegida en A Coruña.

Más de 1.000 viviendas públicas en marcha en A Coruña, según el PP

En su comunicado, los populares destacan que la Xunta tiene en marcha más de 1.000 viviendas públicas en la ciudad y señalan el desarrollo de Monte Mero como otro de los proyectos previstos para incrementar la oferta residencial.

Según los datos trasladados por el PP, este ámbito permitiría construir unas 4.400 viviendas, de las cuales 3.500 serían protegidas.

Para Rodríguez, estas actuaciones deben complementarse con la recuperación de los inmuebles municipales que permanecen cerrados y con la disponibilidad de suelo para nuevos desarrollos.

"A Coruña necesita que todas las administraciones pongan los recursos sobre la mesa y trabajen para aumentar la oferta. No basta con anunciar medidas: hay que rehabilitar las viviendas que están cerradas, facilitar suelo y construir nuevos hogares para que los coruñeses puedan vivir en su ciudad", ha concluido.