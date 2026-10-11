Parada de taxis en la avenida de Rubine de A Coruña López

A Coruña abre el plazo para solicitar el Bono Taxi 2027, con ayudas de hasta 1.000 euros

El Concello de A Coruña ha abierto una nueva convocatoria del Bono Taxi 2027, una ayuda económica dirigida a personas con discapacidad que tienen dificultades graves para desplazarse en transporte público. El programa cuenta con un presupuesto de 180.000 euros y permitirá acceder a prestaciones individuales de hasta 1.000 euros.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 9 de noviembre, incluido, después de que la convocatoria se publicase este sábado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Esta iniciativa municipal pretende facilitar los desplazamientos cotidianos de las personas beneficiarias, especialmente de aquellas que, debido a sus limitaciones de movilidad, no pueden utilizar los medios de transporte colectivo.

El presupuesto disponible se repartirá a partes iguales entre quienes cumplan las condiciones establecidas en las bases, con un límite máximo de 1.000 euros por persona.

¿Quién puede solicitar el Bono Taxi 2027?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de tres años que residan y estén empadronadas en A Coruña y tengan reconocida oficialmente una discapacidad que afecte de manera grave a su movilidad y les impida utilizar el transporte público colectivo.

Además, los solicitantes deberán cumplir otros requisitos, entre los que se encuentran no ser titulares de un vehículo y ajustarse a los límites económicos establecidos en la convocatoria.

En concreto, el umbral de ingresos se sitúa en el 210% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También deberán cumplirse las restantes condiciones recogidas en las bases municipales.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó la importancia de mantener este programa para favorecer la autonomía de las personas con mayores dificultades de movilidad.

"El Bono Taxi permite que muchas personas puedan realizar actividades cotidianas, acudir a citas o desplazarse por la ciudad con mayor autonomía. El Gobierno municipal busca que las dificultades de movilidad no supongan un obstáculo añadido para participar en la vida de A Coruña", señaló.

Cómo y dónde presentar las solicitudes

Las solicitudes podrán tramitarse tanto por internet como de manera presencial.

Quienes opten por la vía telemática deberán acceder a la sede electrónica del Concello de A Coruña, mientras que las personas que prefieran realizar el trámite presencialmente podrán acudir a los registros municipales de María Pita, Fórum Metropolitano y Centro Sociocultural Ágora.

Para formalizar la petición será necesario cumplimentar el modelo normalizado de solicitud 124 y presentar, cuando corresponda, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

El Concello recuerda que toda la información sobre las condiciones de acceso, los documentos necesarios y el procedimiento de solicitud está disponible en la página web municipal, dentro del apartado de Servicios Sociales.

El plazo permanecerá abierto hasta el lunes 9 de noviembre, último día para solicitar las ayudas correspondientes al Bono Taxi 2027.