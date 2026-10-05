El PP de A Coruña rechaza negociar el presupuesto con el PSOE por falta de información económica

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dicho este lunes al mediodía que “en un ratito” el Gobierno local enviaría al PP la documentación económica que el grupo municipal de la oposición puso como condición para iniciar mañana martes a las 12:00 horas una negociación por el presupuesto de 2027, a la que el BNG se negó a participar la semana pasada.

Los populares, a falta de 24 horas para esa convocatoria, han respondido ya a Rey que "al no disponer con la antelación necesaria de la documentación solicitada para tener un estudio real y profundo de la situación" económica del Concello, "no se dan las condiciones para mantener una reunión" a la que el grupo ha sido citado "de forma unilateral".

La regidora respondió esta mañana en un acto en la ciudad que la convocatoria de elecciones anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre “no influye” en las conversaciones con el PP para las cuentas municipales.

"Una cosa no tiene que ver con la otra", dijo Rey antes de señalar que "a lo largo de la mañana" se le iba a remitir a los populares la información económica que estos habían solicitado para poder negociar el presupuesto.

El PP, a través de un correo enviado a las 12:11 horas, reprocha a la alcaldesa que no le trasladase la documentación requerida: "Se acredita una vez más que usted sigue en su política del muro sanchista hacia el Partido Popular, del mismo modo que en los últimos siete años y medio, y que no va a cambiar a ocho meses de unas elecciones municipales".

"No se recibió ninguno de los documentos solicitados ni ninguno de los compromisos que exigió el grupo popular, especialmente respecto al problema de la vivienda en la ciudad. Quizá porque no quiere que ni la oposición ni los ciudadanos conozcan el estado de la situación económica del Concello", añaden los populares de A Coruña.

Ruptura y sin diálogo hasta las elecciones

Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, "tendió la mano" hace un mes a debatir con el Gobierno local sobre los presupuestos del próximo año. El BNG, que en septiembre de 2025, se había reunido con los socialistas a pactar las cuentas de 2026, anunció que este año no lo haría.

En julio pasado, la candidata nacionalista, Avia Veira, anunció su ruptura con el Gobierno de Inés Rey, al que acusaron de no cumplir acuerdos recogidos en el último presupuesto ni en el pacto de investidura de 2023, como tampoco escuchar a los vecinos. Aunque el PSOE citó al Bloque para una reunión por las cuentas el miércoles pasado, la formación nacionalista no se presentó.

Un día después, Rey, en calidad de presidenta del Grupo Municipal Socialista, invitó al PP local a un encuentro con la misma finalidad. Los populares pusieron condiciones, entre ellas disponer de la documentación económica necesaria para conocer el estado de ejecución de las cuentas y la situación financiera del Ayuntamiento.

Como a 24 horas de la cita señalada por el Gobierno local el PP no contaba aún con la información demandada, el grupo ha anunciado que no acudirá a la convocatoria de este martes.

Sin negociación por el presupuesto, 2027 comenzará con las cuentas prorrogadas, como apuntó la propia alcaldesa hace unas semanas. Es la misma situación que se dio en 2025, sin pacto contable para un Gobierno en minoría que afronta en debilidad y sin diálogo con la oposición los últimos meses antes de las elecciones municipales.