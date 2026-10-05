Muere un trabajador de una empresa de Betanzos (A Coruña) atropellado por una carretilla

Un hombre ha fallecido este lunes atropellado por una carretilla mientras trabajaba en una empresa situada en el municipio coruñés de Betanzos.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente laboral ocurrió en una empresa ubicada en la parroquia de Requián. Sobre las 16:15 horas, la central de emergencias recibió una llamada alertando de que el trabajador había sido atropellado por una carretilla y se encontraba atrapado debajo del vehículo.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Ya en el lugar, los Bomberos de Betanzos confirmaron que el trabajador finalmente no estaba atrapado, así como que, pese a los esfuerzos del personal sanitario desplazado hasta el lugar, nada se pudo hacer por salvarle la vida.