Lo que Inés Rey propone al PP de A Coruña para acordar el presupuesto: impuestos congelados y barrios

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha remitido esta mañana al PP el informe económico "detallado" de la gestión financiera del Concello, uno de los requisitos que los populares exigían para comenzar a negociar esta semana con el Gobierno local el presupuesto de 2027, que se negó a pactar días antes el BNG.

Los populares, poco después de las 12:00, a 24 horas del momento en que la alcaldesa fijó una reunión con ellos para abordar las cuentas, mañana martes, enviaron a Rey una carta en la que rechazaban la invitación por no haber recibido aún esa documentación económica. "No se dan las condiciones para mantener la reunión a la que se nos convocó de forma unilateral", señalaron.

En el texto, que en ese momento no tenía el PP, Rey indica que la información enviada refleja "la buena salud financiera" del Concello, que "acredita solvencia municipal, bajo nivel de endeudamiento y capacidad para financiar los servicios públicos e impulsar inversiones con una planificación plurianual". "Esta situación ofrece una base sólida para abordar los próximos presupuestos con responsabilidad y ambición", escribe la regidora, que además detalla algunos ofrecimientos a los populares.

Entre estos, señala el compromiso a congelar impuestos municipales en 2027, "abordando solo si fuese necesaria la actualización de las tasas municipales limitadas a la variación del IPC, sin ningún incremento adicional".

Rey también se compromete a "analizar y negociar" las propuestas que el grupo popular haga para los barrios de la ciudad "incluidas las recogidas en las mociones aprobadas con el apoyo socialista y en las alegaciones a los presupuestos de ejercicios anteriores".

"Su valoración tendrá en cuenta las necesidades vecinales, la viabilidad económica y técnica y el estado de las actuaciones ya previstas o en ejecución", matiza Rey.

Rehabilitación y accesibilidad

En materia de vivienda, el texto remitido por la alcaldesa recuerda la cesión a la Xunta y al Estado de suelo destinado a la construcción de viviendas en los últimos años, al tiempo que critica al Gobierno gallego por "no haber construido ninguna vivienda pública en los últimos quince años".

A continuación matiza que una reunión con los populares para elaborar las cuentas del próximo año abriría la posibilidad de abordar "propuestas en materia de rehabilitación de viviendas y accesibilidad", con el fin de "concretar medidas viables que respondan a las necesidades de las familias y contribuyan a la mejora de las condiciones de habitabilidad de los edificios".

"Esperamos que la información facilitada y nuestra plena disposición para encontrar puntos de encuentro permitan establecer una negociación presupuestaria constructiva, en la que los intereses de la ciudad y el bienestar de los coruñeses esté por delante de cualquier otro interés partidario", concluye Rey el escrito.

El PP ya ha rechazado la invitación a negociar las cuentas mañana. Su portavoz, Miguel Lorenzo, ha convocado a la prensa una hora y media antes de la hora a la que estaba citado para reunirse con el Gobierno municipal.