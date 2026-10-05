A Coruña busca las fotos que ilustrarán su Calendario Municipal de 2027

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este martes, 6 de octubre, el plazo para participar en el concurso fotográfico que decidirá las imágenes actuales que formarán parte del Calendario Municipal de 2027. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y permitirá enviar hasta tres fotografías por participante, que deberán estar tomadas dentro del término municipal.

En total, el calendario incluirá 13 imágenes actuales en color: una para cada uno de los 12 meses y otra para la portada. Estas fotografías serán escogidas entre las propuestas recibidas durante el concurso. El plazo permanecerá abierto hasta el 23 de octubre.

Las imágenes deberán mostrar algún elemento del patrimonio cultural, histórico o natural de A Coruña, así como sus paisajes. El jurado tendrá en cuenta aspectos como la representatividad de la fotografía, su calidad técnica y su originalidad a la hora de seleccionar las 13 propuestas ganadoras.

Cómo participar

Cada persona podrá presentar un máximo de tres fotografías. Las imágenes deberán ser horizontales, en color y estar en formato JPG, con una resolución mínima de tres megapíxeles.

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico, como archivo adjunto, o mediante WeTransfer a concursofotografico@coruna.gal. En el asunto del mensaje deberá aparecer "Concurso calendario municipal 2027".

Además, el correo tendrá que incluir el nombre y apellidos del participante, DNI, dirección postal y teléfono de contacto. Los propios archivos de las fotografías deberán incorporar también el nombre de su autor o autora para facilitar su identificación.

Una vez cerrado el plazo, un jurado compuesto por representantes de la Corporación Municipal y profesionales del Colectivo de Fotoxornalistas Coruñeses será el encargado de revisar las propuestas y escoger las 13 imágenes que pasarán a formar parte del calendario.

La publicación municipal combina cada año fotografías históricas de la ciudad con imágenes actuales. En la edición de 2027 volverá a contar con 12 fotografías históricas y 13 actuales, estas últimas seleccionadas mediante participación ciudadana.

La alcaldesa, Inés Rey, ha animado a los coruñeses a participar en una iniciativa que, según ha señalado, permite "celebrar nuestra historia" pero también mostrar "el talento actual y lo que somos ahora".