A Coruña abre A Eira, un nuevo espacio de creación y participación ciudadana en Sagrada Familia

La Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia cuenta desde este lunes con un nuevo espacio dedicado a la creación, la participación ciudadana y el aprendizaje. Se trata de A Eira, una instalación impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña que amplía los usos del equipamiento y que incorpora herramientas tecnológicas, salas de trabajo colaborativo y espacios para desarrollar proyectos culturales y sociales.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este lunes las nuevas instalaciones acompañada por la concejala Montse Paz y destacó que el proyecto permite seguir reforzando la red municipal de bibliotecas como uno de los principales servicios públicos de proximidad de la ciudad. La actuación responde además a un compromiso adquirido por el Gobierno municipal con los vecinos de Sagrada Familia.

La intervención ha supuesto una inversión de 409.203,98 euros y ha permitido ampliar la superficie útil de la biblioteca, que pasa de 703 a 808 metros cuadrados. Los 105 metros cuadrados incorporados se destinan a nuevos usos culturales y comunitarios, con el objetivo de convertir el equipamiento en un punto de encuentro también para asociaciones, estudiantes, artistas, colectivos vecinales y personas vinculadas a proyectos sociales o culturales.

Desde una cortadora láser hasta equipos para grabar podcasts

Uno de los principales atractivos de A Eira es el espacio de creación, que cuenta con diferentes herramientas para que los usuarios puedan desarrollar sus propios proyectos. Entre el equipamiento disponible hay una cortadora láser, equipos de grabación y edición audiovisual, una máquina de coser y material portátil de soldadura.

Estos recursos permitirán realizar actividades muy diferentes, desde la producción de podcasts y la edición de publicaciones independientes hasta proyectos artísticos o iniciativas para aprender nuevas habilidades de manera práctica. El espacio también dispone de salas de trabajo colaborativo pensadas para grupos y entidades que necesiten un lugar en el que reunirse y desarrollar sus propuestas.

A Eira contará además con dos aulas, con capacidad para 30 y 12 personas, respectivamente. En ellas se organizarán talleres, actividades formativas y encuentros intergeneracionales, mientras que el nuevo espacio funcionará como una prolongación de la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia.

Aunque estará integrado en el mismo equipamiento, A Eira tendrá accesos independientes, de manera que pueda utilizarse de forma autónoma por parte de la ciudadanía. El préstamo de las salas, las herramientas y el resto de recursos será gratuito, al igual que los talleres organizados por la Red de Bibliotecas Municipales.

Radio, costura, grabado y memoria del barrio

El Ayuntamiento prepara ya una programación específica para dar a conocer las posibilidades del nuevo espacio. Durante los próximos meses se organizarán actividades relacionadas con la radio, la cianotipia, la costura, la imprenta creativa, el grabado láser y la memoria de Sagrada Familia.

La instalación está abierta a cualquier persona, grupo o entidad con inquietudes culturales, sociales, tecnológicas o artísticas que necesite un espacio o herramientas para poner en marcha sus proyectos. La intención municipal es que A Eira se convierta así en un recurso de uso comunitario vinculado al día a día del barrio.

Durante la presentación, Inés Rey defendió precisamente esta evolución del concepto tradicional de biblioteca. "Las bibliotecas del siglo XXI son espacios de lectura, pero también de aprendizaje, creación y encuentro comunitario", señaló la alcaldesa, que considera que A Eira permitirá reforzar el papel de estos equipamientos como espacios culturales, educativos y sociales de la ciudad.