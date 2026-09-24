Representación del proyecto de actuación en el río Maior, en Sada (A Coruña) Concello de Sada

Sada (A Coruña) aprueba el convenio con Augas de Galicia para abrir el río Maior y reducir las inundaciones

El Pleno del Concello de Sada (A Coruña) aprobó este jueves el convenio de colaboración con Augas de Galicia para ejecutar las obras de mejora del río Maior, una actuación destinada a reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano y que supondrá una inversión de 7,03 millones de euros.

El proyecto busca mejorar la capacidad de drenaje en la desembocadura del río Maior mediante la apertura de los tramos que actualmente se encuentran canalizados y la creación de canales de alivio en los márgenes. La solución está incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa para el periodo 2021-2027.

La intervención no se limitará al cauce. Las obras supondrán también una transformación del centro de Sada, con una reordenación del tráfico rodado y peatonal, nuevos carriles de acceso y calzadas compartidas.

El proyecto contempla además la creación de nuevas zonas verdes y espacios de ocio con el objetivo de integrar el río en la trama urbana. La actuación permitirá asimismo renovar infraestructuras existentes y mejorar diferentes servicios y espacios públicos.

Más de 7 millones de inversión

El presupuesto total asciende a 7.032.969,65 euros. Según el convenio aprobado, Augas de Galicia y el Concello de Sada asumirán cada uno el 50% del coste de la actuación.

La aportación municipal será de 3.516.484,82 euros y se distribuirá entre los años 2027 y 2030. Además, la ejecución de las obras contará con una cofinanciación del 60% de fondos europeos FEDER, dentro de los objetivos relacionados con la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos.

Augas de Galicia ejecutará las obras

El acuerdo establece también las responsabilidades de cada administración. Augas de Galicia se encargará de contratar y dirigir las obras, así como de su recepción una vez ejecutadas.

Por su parte, el Concello deberá poner a disposición los terrenos necesarios y gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes. Cuando finalicen los trabajos, la administración municipal recibirá la actuación y asumirá posteriormente su conservación y mantenimiento.