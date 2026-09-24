La niebla cubre parte de A Coruña y anticipa el cambio de tiempo del fin de semana

La niebla ya ha hecho acto de presencia este jueves en A Coruña, cubriendo parte de la ciudad y dejando un notable contraste entre unas zonas y otras. Mientras en algunos puntos todavía luce el sol y se mantienen temperaturas altas, en otros la entrada de la bruma ya se ha traducido en una menor visibilidad y una sensación térmica considerablemente más fresca.

La situación anticipa el cambio de tiempo previsto para la recta final de la semana. Aunque el descenso de las temperaturas se esperaba especialmente a partir de este viernes, en las zonas alcanzadas por la niebla el ambiente ya se ha refrescado este jueves.

La ciudad llega así al tramo final de septiembre después de varias jornadas marcadas por unas temperaturas elevadas para la época. El cambio será más evidente durante los próximos días y culminará el domingo con la posible llegada de las primeras precipitaciones del otoño.

Descenso de las temperaturas y lluvia el domingo

Para este viernes se esperan temperaturas de entre 16 y 21 grados en A Coruña, mientras que el sábado los termómetros se moverán entre los 15 y los 22 grados. De momento, ambas jornadas mantendrán el tiempo seco.

El cambio más significativo llegará previsiblemente el domingo, cuando las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 22 grados y regresarán las lluvias a la ciudad.

Desde la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ya avanzaron a Quincemil un cambio de patrón meteorológico para la próxima semana, con bajas presiones aproximándose a Galicia.

La llegada de un frente activo podría dejar las primeras precipitaciones durante el domingo y tener continuidad en los primeros días de la próxima semana, poniendo fin a las jornadas secas y cálidas que han marcado buena parte de este mes de septiembre.