Convocan en A Coruña una concentración este jueves en apoyo a Maricarmen tras su desahucio

A Coruña saldrá a la calle este jueves, 24 de septiembre, en apoyo a Maricarmen, la anciana madrileña desahuciada de su vivienda de Retiro en el día de ayer. De esta manera, tendrá lugar una concentración frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense, a partir de las 19:00 horas.

El encuentro está impulsado por el Sindicato Falperra-Os Mallos y cuenta con el apoyo de la Plataforma Polo Dereito á Vivenda. "Nos sumamos a las concentraciones de los sindicatos de todo el país para protestar contra la violencia y los desahucios que el Estado ejerce contra su pueblo. No vamos a quedarnos en silencio ante los abusos y la violencia; nosotros respondemos y nos unimos", señalan los convocantes en sus redes sociales.

Esta mañana la Plataforma Polo Dereito á Vivenda de A Coruña urgía, a través de un comunicado, a paralizar desahucios y "acabar con la especulación" tras el desalojo de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro de Madrid que residía desde hace 70 años en su domicilio.

En la misma línea, reclamaba la "paralización inmediata de todos los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad" y que las instituciones públicas que "dejen de ser cómplices" de estos actos.

También, el futbolista santiagués y delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, ha querido pronunciarse sobre el caso de Maricarmen. "Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos", compartía en su cuenta de Instagram.

El futbolista reconocía su posición privilegiada "por la vida que tengo, por mi profesión, y por mi situación económica". No obstante, añadía, "esto nos afecta a todos. Y la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado".