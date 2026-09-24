Centenares de personas se concentran en A Coruña en apoyo a Maricarmen tras su desahucio

Centenares de personas se concentraron durante la tarde de este jueves frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña, en la plaza de Ourense, para mostrar su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada este miércoles de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que residía desde hacía siete décadas.

La movilización comenzó a las 19:00 horas y estuvo impulsada por el Sindicato Falperra-Os Mallos, con el apoyo de la Plataforma Polo Dereito á Vivenda. La protesta coruñesa se enmarca en una convocatoria surgida en distintos puntos de España después de que este miércoles se ejecutase el desahucio de Maricarmen en el cuarto intento. La mujer abandonó el inmueble en camilla y posteriormente fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

"Esta convocatoria está dentro de las convocatorias estatales. Fue una convocatoria espontánea que surgió en todo el Estado", explicó Antía, del Sindicato Falperra-Os Mallos, durante la concentración celebrada en A Coruña.

"Maricarmen fue una más"

Desde el colectivo coruñés inciden en que la movilización pretende ir más allá de este caso concreto y llamar la atención sobre el problema de acceso a la vivienda y los desahucios. "Maricarmen fue una más. El caso de Maricarmen indica que pagar toda la vida no implica nada", señaló Antía, que defendió que "las casas son para vivir y no para especular".

El caso ha adquirido una amplia repercusión en los últimos días. Maricarmen vivía desde 1956 en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid. El desalojo se produjo pese a las movilizaciones para tratar de impedirlo y a la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para suspender el lanzamiento o garantizar una alternativa habitacional adecuada.

"Podríamos ser cualquiera. Maricarmen somos cualquiera", insistió la representante del Sindicato Falperra-Os Mallos. Para el colectivo, la edad de la afectada y las siete décadas que llevaba residiendo en el mismo inmueble han convertido su situación en un caso especialmente visible, pero sostienen que no es un hecho aislado.

El caso llega al debate político

El desahucio también ha vuelto a situar la política de vivienda en el centro del debate estatal. Sumar ha pedido al PSOE que lleve al próximo Consejo de Ministros tanto la expropiación de la vivienda de Maricarmen como un nuevo real decreto ley de vivienda. La propuesta fue trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, según fuentes de la formación.

El Defensor del Pueblo también se pronunció este jueves sobre el caso y reclamó medidas urgentes para evitar situaciones similares, al considerar que refleja la crisis de acceso a la vivienda y el conflicto entre la protección residencial y los intereses inmobiliarios.

En A Coruña, la concentración de este jueves quiso convertir el caso de Maricarmen en una reivindicación más amplia del derecho a la vivienda. "Es un caso muy mediático porque es gravísimo que una persona de 87 años que lleva 70 en su casa pueda ser expulsada", concluyó Antía.