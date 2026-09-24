La Casa de la Veeduría de A Coruña estrena reforma con aula de estudio y sala de exposiciones

La Ciudad Vieja de A Coruña ha estrenado este jueves un nuevo equipamiento. La Casa de la Veeduría, un edificio con orígenes en el siglo XVI, estrena su reforma integral como sede temporal de la Aesia, nuevo centro cívico y dependencias de la concellería de Benestar Social.

Las instalaciones ya han abierto al público con espacios luminosos en el que el blanco es protagonista, reforzando la luz natural que entra desde el exterior.

Aquí los vecinos del barrio y de la ciudad podrán utilizar un aula de estudio de acceso libre, una sala de usos múltiples que se podrá prestar a entidades, disfrutar de una sala de exposiciones que recupera el antiguo leñero como espacio expositivo o un salón de actos, además de cocina, hemeroteca, espacio de juegos de mesa o el Espazo Diverso, orientado a dar apoyo a personas y entidades del colectivo LGTBI y sus familias.

A partir de octubre se pondrá en marcha aquí el programa municipal de actividades socioculturales con cuatro niveles de apoyo escolar gratuito desde 3º de Primaria a 4º de la ESO, programación de actividad física, estimulación cognitiva, competencia digital, talleres creativos y actividades para la tercera edad.

El interior, que funciona como sede temporal de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), recibirá ahora también al personal dependiente de Benestar Social.

En total son 2.600 metros cuadrados en los que se encuentra también el centro cívico del barrio, la Oficina Municipal de Rehabilitación e Vivenda o el Servizo de Participación Cidadá y el de Mocidade.

La rehabilitación del edificio se financió con 3 millones de euros entre el Concello y el Ministerio de Vivienda, con 1,7 millones de euros municipales y 1,3 millones estatales, a través del Programa 2% Cultural.

La inauguración de la reforma contó con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey; la subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela y de la concelleira de Benestar, Nereida Canosa.

En el acto, la regidora ha puesto en valor que "esta es otra forma elocuente de contar la Historia. La reivindicación de lo común, de la socialización y aprovechamiento de lugares que, por justicia, nos pertenecen a todos y todas".

Asimismo, Rey ha destacado que se trata de una de las rehabilitaciones integrales más importantes, tanto por tamaño como por inversión, en la ciudad. "El renacimiento de la que ya es la mayor superficie de uso público municipal de esta zona de A Coruña es el mayor revulsivo dentro de los planes de revitalización del barrio y su entorno, desplazando hasta aquí no solo a empleados públicos, sino también a personas usuarias que podrán gozar de los servicios", ha señalado.

La alcaldesa tuvo unas palabras para el titular de Urbanismo, Francisco Díaz, que no estuvo presente en el acto pero a cuya concellería agradeció la colaboración "para que esto sea hoy una realidad".

Por su parte, Canosa ha recordado que "este nuevo recurso nos permitirá mejorar el desarrollo de nuestros programas de atención social, especialmente para las entidades vecinales y de la juventud, y ampliar la atención a la población mayor. Será un punto de encuentro para todo el barrio".

A esto, la subdelegada Obdulia Taboadela ha incidido en la transformación de un edificio que "fue residencia de capitanes generales y sede del gobierno militar. Hoy ese patrimonio público se recupera para uso y disfrute de toda la ciudad".