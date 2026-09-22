La Torre de Hércules de A Coruña cerrará sus puertas en los próximos días

La Torre de Hércules cerrará sus puertas en los próximos días y lo hará de forma temporal para la continuar con las obras previstas en el monumento. Tras la temporada de verano, el faro volverá a cerrar al público previsiblemente la próxima semana.

Por el momento, todavía es posible reservar una visita a la Torre para estos días, pero en la web ya se indica que desde el 1 de octubre y hasta aproximadamente el 15 de noviembre habrá un cierre técnico temporal.

Sin embargo, tanto fuentes municipales como de la Axencia de Turismo de Galicia, quien licita las actuaciones, sitúan la continuación de las obras algo antes, a finales de este mismo mes de septiembre.

Las actuaciones forman parte de un gran proyecto dividido en cuatro lotes y con un presupuesto de más de 900.000 euros.

Dos de ellos, los relativos a los senderos y al nuevo sistema de iluminación LED ya se han completado y se estrenaron el pasado 10 de agosto.

Por una parte, la nueva iluminación instalada busca realzar la fachada del faro durante la noche y ofrece distintas opciones decorativas para los días en los que la Torre se ilumina de un determinado color por celebraciones o efemérides.

Este sistema, además, reduce el consumo energético y de emisiones.

Por la otra, se ha trabajado en los senderos que rodean el monumento en el Espacio Natural de Interés Local (ENIL), haciéndolos más accesibles y más anchos en algunos puntos, con un recorrido que va desde la glorieta hasta la costa.

Las obras pendientes

Ahora, las obras pendientes se centran en el interior de la Torre.

Concretamente, se excavará de nuevo en una zona a los pies del faro y se restaurará su perímetro exterior. Asimismo, se actuará para mejorar la accesibilidad y reparar el espacio del área arqueológica de la Torre.

Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en marzo, en una fase previa que ya motivó un cierre temporal y una pausa en la venta de entradas.

Estas actuaciones tuvieron que paralizarse entonces por la falta de los permisos necesarios por parte del Ministerio de Cultura, que reclamaba una autorización pendiente de tramitar.

Meses después, una vez finalizada la temporada de verano en la que el monumento es uno de los principales atractivos turísticos, está previsto que siga adelante la intervención.

En el caso de las excavaciones y de la restauración del perímetro exterior, las actuaciones se extenderán a lo largo de unos cuatro meses.

El objetivo de esta actuación es completar los trabajos que se llevaron a cabo en los años 90 y que se pueden ver ahora cuando se realiza una visita a la Torre. La idea es profundizar en el yacimiento, trabajando en niveles medievales y en desprendimientos que por el momento no se han tocado y que, según el contrato, "impiden entender el yacimiento de forma sencilla".

En cuanto a las actuaciones de reparación del área arqueológica, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento centrándose en las partes deterioradas por el uso o la humedad debido a las filtraciones y también se realizará un tratamiento del gas radón, además de la creación de rampas para facilitar el acceso.

Estas actuaciones durarán unos 8 meses.