Un hombre se atrinchera en una casa de Oleiros (A Coruña) y ataca a la Guardia Civil cuando iba a ser detenido

Lo que inicialmente trascendió como un incendio en una vivienda de Oleiros, tuvo en realidad su origen en un operativo de la Guardia Civil para detener a un hombre investigado por violencia de género. Este se atrincheró en su casa ubicada en Montrove y arrojó varios artefactos pirotécnicos contra los agentes del operativo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves, sobre las 20:00 horas, en una vivienda de Oleiros. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Guardia Civil con el objetivo de detener al hombre, que había quebrantado una medida cautelar dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, Plaza seis, y al que también se le atribuía un segundo delito de violencia de género.

A la llegada de los agentes, el hombre comenzó a lanzar artificios pirotécnicos. Uno de ellos incluso llegó a colarse por la ventanilla de un vehículo oficial, provocando un incendio en el coche. Fue en ese momento cuando decidieron llamar a los refuerzos.

Los agentes volvieron a intentar que el hombre se entregase, pero respondió con el lanzamiento de un nuevo petardo que provocó fuego en la vivienda durante el primer intento de detención.

La situación no terminó ahí. La conversación con el agente negociador desplegado en el operativo no llegó a buen puerto, por lo que los agentes procedieron finalmente a entrar en el domicilio. En ese momento, según la Guardia Civil, el hombre lanzó un segundo artefacto incendiario contra los agentes y se abalanzó sobre ellos con un arma blanca.

Ante el riesgo para su vida, uno de los guardias civiles hizo uso de su arma reglamentaria, hiriendo al hombre.

El varón fue atendido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado al CHUAC, donde permanece ingresado.

Un operativo con explosivos

La intervención estuvo marcada desde el primer momento por la presencia de artificios en el interior de la vivienda. Por este motivo participaron efectivos especializados de la Guardia Civil, además de la Policía Local de Oleiros, el SEM de Oleiros, los Bomberos de Arteixo y servicios sanitarios.

El incendio afectó a parte del salón de la vivienda, donde ardieron elementos de madera y prendas de ropa. La presencia de artefactos explosivos obligó a extremar las precauciones durante la intervención.

La Guardia Civil ha detallado ahora que el incendio se produjo en el marco del intento de detención del hombre, después de que este utilizase los artificios contra los agentes y provocase primero el fuego en uno de los vehículos oficiales.

Por el momento se desconoce el estado del detenido, que fue trasladado al CHUAC con herida de bala provocada por un disparo de la Guardia Civil en su defensa.