Una rama de un árbol cae junto a las terrazas del Campo da Leña en A Coruña

Susto la pasada noche en la plaza de España de A Coruña. La rama de un árbol cayó justo delante de las terrazas ubicadas en plena calle. Por suerte, no hubo que lamentar heridos graves. Aunque según un testigo, la rama estuvo a punto de caer sobre un hombre que estaba sentado en una de las mesas. Afortunadamente tan solo sufrió "un rasguño".

Tal como relata, el hombre se levantó a tiempo al escuchar cómo la rama comenzaba a crujir. Por suerte, no hubo que lamentar más heridos.

El incidente se produjo en torno a las 22:30 horas, cuando muchas personas se encontraban por la zona cenando y aprovechando las buenas temperaturas a esas horas de la noche.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de A Coruña, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Pero este no fue el único incidente de la noche. Alrededor de las 6:00 horas de la madrugada, los bomberos tuvieron que desplazarse también hasta la calle Padre Sarmiento para retirar otra rama de un árbol que había caído sobre un vehículo estacionado. Tampoco hubo que lamentar heridos en este caso, aunque sí daños materiales.