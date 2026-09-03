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Un pasajero resulta herido tras una maniobra de un autobús para evitar un choque en A Coruña
El vehículo trató de esquivar una colisión con un coche en la glorieta de la avenida del Ejército con Ramón y Cajal
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Un pasajero de un autobús ha resultado herido este jueves en A Coruña después de que el vehículo tuviese que realizar una maniobra para evitar una colisión con un coche.
El incidente se produjo a las 14:34 horas en la glorieta situada en la confluencia de la avenida del Ejército y Ramón y Cajal.
Durante la maniobra, uno de los pasajeros perdió el equilibrio, se cayó y sufrió un golpe.
Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 para atender al afectado.