Un pasajero resulta herido tras una maniobra de un autobús para evitar un choque en A Coruña

Un pasajero de un autobús ha resultado herido este jueves en A Coruña después de que el vehículo tuviese que realizar una maniobra para evitar una colisión con un coche.

El incidente se produjo a las 14:34 horas en la glorieta situada en la confluencia de la avenida del Ejército y Ramón y Cajal.

Durante la maniobra, uno de los pasajeros perdió el equilibrio, se cayó y sufrió un golpe.

Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 para atender al afectado.