Miles de personas llenan la plaza de María Pita, en A Coruña, para apoyar a la ciudad de Ceuta

Concentración de apoyo a Ceuta el 2 de septiembre en A Coruña. Carmen G. Mariñas

A Coruña, como otras ciudades de Galicia o de otros puntos de España, ha protagonizado esta tarde una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. A las 20:00 horas, en la plaza de María Pita, más de 10.000 personas según los datos de la Policía Local se congregaron ante el Ayuntamiento, la mayor parte de ellos portando banderas y camisetas de España, aunque también se pudieron ver símbolos de la Guardia Civil o de la Legión.

Natalia, una mujer vinculada a Ceuta, fue la encargada de leer un manifiesto que partió de la ciudad autónoma y que también se escuchó en otras ciudades.

Desde María Pita declaró que "esto no está vinculado a ningún partido político. Somos ciudadanas de Ceuta que queremos mostrar nuestro apoyo".

Concentración en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre de 2026 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Interrumpida por gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Pedro Sánchez, dimisión", Natalia continuó indicando que "el pasado 30 de julio la ciudad de Ceuta quedó sumida en las sombras. Los caballas sintieron lo que ningún español debería sentir jamás. Sintieron miedo de salir a sus calles, el abandono por parte de sus instituciones y el silencio del resto de España. Pero hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta, España entera se levanta unida para deciros: 'No estáis solos. Nadie puede poner en duda que sois España y que habéis conseguido unirnos a todos en una misma voz de esperanza'".

"Ceuta es España. No estáis solos y jamás lo estaréis. Ceuta española, no estás sola. Ceuta aguanta, A Coruña se levanta", siguió el manifiesto.

Natalia siguió subrayando que "os mostramos nuestra solidaridad y pedimos acciones para que volváis a vuestra normalidad. No queremos que se imponga en vuestras calles un estado de alarma constante. Desde aquí y desde otros puntos de España sin colores políticos pedimos a las instituciones estabilidad para la ciudad de Ceuta, seguridad para todos los caballas y en especial para los niños y niñas que volverán a los colegios y para las personas mayores".

"Exigimos un trato justo para Ceuta. Viva Ceuta y vivan los caballas", insistió a lo que el público respondió con gritos de "Viva España".

El presidente de la Xunta y del PPdeG espera que la manifestación sirva como "toque de atención"

Entre los asistentes al acto se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que defendió el carácter simbólico de la concentración y su mensaje de unidad.

"La concentración habla por sí sola. La plaza está repleta. Quienes interpretan esto como un debate ideológico se equivocan. Si hay que hablar de ideología, hay que recordar que Ceuta es española y que Galicia es española, y que cuando hay una amenaza, hay que saber defenderla", comenzó declarando Rueda.

Alfonso Rueda en la concentración en apoyo a Ceuta de A Coruña. CGM

El también presidente del PPdeG recalcó que "si esto sirve para transmitir el mensaje al Gobierno de que tiene que cambiar totalmente lo que está haciendo, esta gestión nefasta y el no defender un trozo de nuestro territorio que tiene además tantos vínculos. Hay mucha gente de Ceuta, gente que conoce a personas que viven allí, otros que no estuvieron en la vida y que sienten esto como algo propio, como lo sentimos todos".

"Que sirva esto como toque de atención", subrayó antes de recordar que "Galicia está demostrando las distintas concentraciones que está habiendo que nos sentimos muy unidos a los ceutíes. Decirles que no están solos"

Rueda asegura que el Gobierno "miente" sobre lo que ocurrió en Ceuta

Asimismo, preguntado por el informe policial desvelado por EL ESPAÑOL de la invasión en Ceuta, en el que se describe la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la gestión de los más de 72.000 inmigrantes, que vulneraron la frontera española de El Tarajal los pasados 30 y 31 de julio, Rueda señaló: "Veremos qué explica mañana el presidente del Gobierno. Parece que es una demostración más, esta bastante evidente, de que se está mintiendo y de que se están defendiendo los intereses que ahora mismo no son los que estamos defendiendo todos los que estamos aquí".

Además de múltiples gritos de Viva "España", entre los lemas que se pudieron escuchar en María Pita estuvieron "Ceuta no se vende. Ceuta se defiende", "Ceuta, española, no estás sola" y "España unida jamás será vencida".

También muchos gritos dirigidos directamente al presidente, como "Pedro Sánchez, hijo de puta" o "Pedro Sánchez, a prisión" e incluso a la regidora de la ciudad, Inés Rey, al grito de "Que salga Inés Rey" o "la alcaldesa dónde está".

Convocatoria polémica

La convocatoria de esta concentración no ha estado exenta de polémica.

En un principio, el llamamiento a movilizarse partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, en el caso de A Coruña, con el apoyo de dos coruñesas que vivieron en la ciudad autónoma.

Coincidiendo con el Día de Ceuta, que se celebra este 2 de septiembre, la FEMP anunciaba el pasado 25 de agosto esta convocatoria tras la visita ese mismo día de su presidenta, la también alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a la ciudad.

En una comparecencia ante los medios, García-Pelayo reclamaba al Gobierno central para que actuase porque "Ceuta necesita una gestión ágil y eficiente" y "empezar a ver la luz al final del túnel".

Este mismo miércoles, la presidenta de la FEMP declaraba que la concentración se celebra para trasladar "cariño, apoyo y solidaridad" a los ceutíes porque "lo que le pasa a Ceuta le pasa a España".

"Nos concentramos para que no muera gente en el mar, para condenar las violaciones y para que haya normalidad en Ceuta. Los ayuntamientos y, por tanto, los españoles no nos podemos quedar callados", añadió en unas declaraciones recogidas por la propia FEMP.

Sin embargo, esta misma mañana, la alcaldesa de A Coruña y también vicepresidenta del organismo municipalista, Inés Rey, declaraba en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la convocatoria no salió de la FEMP como órgano, sino que había sido una decisión unilateral de García-Pelayo.

En este sentido, tras aclarar este punto, estas concentraciones son en palabras de Rey "una convocatoria unilateral del Partido Popular".

"PSOE, Podemos, Junts per Catalunya... no hemos respaldado esa convocatoria", afirmó en este sentido.

La alcaldesa de A Coruña indicó también su "solidaridad con el pueblo de Ceuta. En un día como hoy quiero que sepan que cuentan con el respaldo y la solidaridad de los ayuntamientos de España".

Sobre la convocatoria, Rey concluyó que "no estamos de acuerdo y entendemos que esto no obedece a un espíritu solidario con la ciudad de Ceuta, sino a intereses partidistas e intereses políticos".

Concentración contra el racismo

De manera paralela, se convocó también otra concentración a las 20:00 horas, esta en el Obelisco y contra el racismo.

Este llamamiento parte de Podemos, la Coordinadora da Mocidade Socialista de A Coruña o el sindicato Falperra - Os Mallos, entre otros.

En un comunicado, reclaman solidaridad con Ceuta pero con una movilización que no pertenezca "a ningunha forza política" y que "o sufrimento dunha cidade" no sea utilizado "como ferramenta de confrontación partidista".

En esta misma línea, defienden el apoyo a la ciudadanía ceutí pero también la defensa de los derechos de las personas migrantes.

"Non imos deixar que o Partido Popular nin Vox se apropien da bandeira da solidariedade con Ceuta. Nós tamén queremos dicir alto e claro que Ceuta non está soa, pero facémolo defendendo a convivencia, os dereitos humanos e unha resposta política que estea á altura da gravidade da situación", afirmó Aitor Neira, portavoz de Podemos en A Coruña.